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ENDONEZYALI OYUNCU'DAN KAYBOLAN VALİZİNİ BULAN HAVALİMANI POLİSLERİNE SOSYAL MEDYADAN TEŞEKKÜR

İstanbul Havalimanı'nda Endonezyalı oyuncu Raffiahmad Nagitaslavina'nın valizini Kapalı Devre TV Sistemi'nde (CCTV) görevli polisler buldu.

12.02.2020 15:49 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:49ENDONEZYALI OYUNCU'DAN KAYBOLAN VALİZİNİ BULAN HAVALİMANI POLİSLERİNE SOSYAL MEDYADAN TEŞEKKÜR

Havalimanı'nda Endonezyalı oyuncu Raffiahmad Nagitaslavina'nın valizini Kapalı Devre TV Sistemi'nde (CCTV) görevli polisler buldu. Oyuncu sosyal medya hesabından polislere bir teşekkür videosu yayınladı.

Endonezyalı oyuncu Raffiahmad Nagitaslavina İstanbul Havalimanı'nda valizini kaybedince, polislere başvurdu. Havalimanı'nda Kapalı Devre TV Sistemi'nde (CCTV) görevli polisler güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek Nagitaslavina'nın valizini buldu. Nagitaslavina da valizini bulan polislere teşekkür ettiği bir videoyu 37 milyon kişinin takip ettiği sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntü dökümü:

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-Paylaştığı video


- İstanbul

İstanbul, TV, Güncel

Kaynak: DHA

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