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Endoskopi sırasında fenalaşan babası öldü, 'ihmal' iddiasında bulundu (2)

5 KİŞİ YOĞUN BAKIMDAIsparta'da, mide rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede yapılan endoskopi sırasında fenalaşarak, yaşamını yitiren Ramazan Gök'ün ardından 5 kişinin daha yoğun bakıma alındığı ortaya çıktı.

09.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:34Endoskopi sırasında fenalaşan babası öldü, 'ihmal' iddiasında bulundu (2)

5 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

'da, mide rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede yapılan endoskopi sırasında fenalaşarak, yaşamını yitiren Ramazan Gök'ün ardından 5 kişinin daha yoğun bakıma alındığı ortaya çıktı. Ramazan Gök ve diğer hastalar F.G., A.G., A.K., G.K. ile U.K.'nin, endoskopi sırasında verilen ilaç nedeniyle rahatsızlandığı belirtildi. Gök'ün yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan olayın ardından diğer 5 hastanın da yoğun bakıma alındığı kaydedildi. Ramazan Gök'ün ailesinin yanı sıra diğer hasta yakınlarının da polis merkezine gidip, olayla ilgili şikayette bulunduğu belirtildi.Hastaneden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı sürdürüldüğü öğrenildi.



Isparta, Güncel

Kaynak: DHA

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