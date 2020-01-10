Endoskopi sonrası ölüme ve 5 kişinin yoğun bakıma alınmasına soruşturma

ISPARTA Valisi Ömer Seymenoğlu, endoskopi çektirdikten sonra rahatsızlanan Ramazan Gök'ün (54) yaşamını yitirmesi, 5 kişinin de yoğun bakımda tedaviye alınmasıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yalvaç'a bağlı Yukarıkaşıkara köyünde yaşayan Ramazan Gök, mide rahatsızlığı nedeniyle dün Isparta Şehir Hastanesi'ne gitti. Ramazan Gök, hastalığına teşhis koyulması amacıyla aynı gün endoskopiye alındı. Gök, endoskopi sırasında, henüz belirlenemeyen nedenle fenalaştı. Yoğun bakıma alınan Gök, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Ramazan Gök'ün cenazesi, otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, Yukarıkaşıkara köyünde toprağa verildi. Taner Gök, babasının ihmal nedeniyle yaşamını yitirdiğini iddia ederek, hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

Benzer şikayetlerle aynı hastaneye giden ve endoskopi çektikten sonra rahatsızlanan F.G., A.G., A.K., G.K. ve U.K. de yoğun bakımda tedaviye alındı. Hastalardan 3'ünün, sağlık durumunun ağır olduğu kaydedildi.

'İHMAL VARSA İŞLEM YAPILACAK'

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını söyledi. İl Sağlık Müdürlüğü'nce inceleme yapıldığını belirten Vali Seymenoğlu, "Bir şikayet söz konusu. Olay yargıya taşınmıştır. İl Sağlık Müdürlüğü'müz incelemesini sürdürüyor. Detaylı bir açıklama yapacak. Ölüm olayı, yapılacak otopsi sonrasında açığa kavuşacak. Bir ihmal söz konusu ise gerekli adli ve idari işlem yapılacaktır" dedi.