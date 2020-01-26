Haberler » Güncel » Enduro motosiklet tutkunları karlı zeminde sürüş yaptı - Haber

Enduro motosiklet tutkunları karlı zeminde sürüş yaptı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Yaylacık mevkisinde bir araya gelen 12 enduro motosiklet tutkunu karlı zeminde sürüş gerçekleştirdi.

26.01.2020 12:28 | Son Güncelleme: 26.01.2020 12:29
'nın ilçesindeki Yaylacık mevkisinde bir araya gelen 12 enduro motosiklet tutkunu karlı zeminde sürüş gerçekleştirdi.
Karda sürüşü keyfi yaşayan enduro tutkunu motosikletçiler adına açıklamada bulunan Cengiz , Kütahya ve çevre illerden gelen arkadaşlarıyla dağlarda aktif olarak motosiklet sürüşü yaptıklarını söyledi.
Bu hafta sonu da karın üzerinde harika bir sürüş deneyimi yaşadıklarını anlatan Korkut, "Karın üzerinde tam gaz motosiklet sürüyoruz. Bu da çok heyecan verici." diye konuştu.
Motosikletçiler sürüşün ardından birlikte yemek yedi.
Enduro motosiklet tutkunları karlı zeminde sürüş yaptı

Motosiklet, Tavşanlı, Kütahya, Korkut, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:25  Depremin ardından tüm Türkiye kenetlendi
13:25  Bakanlar valilikte depreme ilişkin basın açıklamasında bulundu-2
13:25  Adıyaman'da sobadan zehirlenen 4 kişi, hastaneye kaldırıldı
13:25  Bakanlar valilikte depreme ilişkin basın açıklamasında bulundu- 3
13:25  15 temmuz şehitler köprüsü'nün ortasında dehşet - 6
26.01.2020 13:27:51