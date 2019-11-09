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Enduro ve ATV Şampiyonası 3'üncü ayak yarışları başladı

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 3'üncü ayak yarışları, sıralama turları ile başladı.

09.11.2019 18:43 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:43Enduro ve ATV Şampiyonası 3'üncü ayak yarışları başladı

'nın ilçesinde düzenlenen Enduro ve ATV Şampiyonası 3'üncü ayak yarışları, sıralama turları ile başladı.

Türkiye Federasyonu'nun yarış takviminde yer alan yarışlar, Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) tarafından, Kemer Belediyesi ve Toto Teşkilat Başkanlığı'nın destekleriyle düzenleniyor.

Yarışlara, 43 motosiklet ve 13 ATV sporcusu katıldı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun, Kemer Cumhuriyet Meydanı'nda damalı bayrağı sallamasıyla başlayan startı sonrası sporcular, Kuzdere Mahallesi'ndeki parkurda sıralama turlarını koştu. Zorlu parkurda yarın yapılacak yarışlar öncesinde dereceye girebilmek için mücadele eden sporcular, kayaların, tahta kütüklerin, lastiklerin ve kum tepelerin üzerinden geçti.

Sıralama turlarında çamurlu zeminlerden geçerken zaman zaman zorlanan sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıyla mücadele etti.

Yarışlarla ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yarışların Kemer'de düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. Başkan Topaloğlu, Kemer'in Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğuna dikkat çekerek, "Kemer'de sadece deniz, kum ve güneş yok. Spor turizminde de Kemer en ön sıralarda yer alıyor. Uluslararası olarak düzenlenen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları, bunun bir örneğidir. Şimdi ise Türkiye Şampiyonasının 3. ayak yarışlarını yapıyoruz. Belediye olarak her türlü desteği veriyoruz. Kemer, artık, kültür, sanat ve spor turizmi ile de anılacak. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Yarışa katılan tüm sporculara başarılar diliyorum" dedi.

KEMK Başkanı Semih Özdemir ise yarın yapılacak yarışlar öncesinde sıralama turlarında sporcuların kıyasıya mücadele ettiğini belirtti.

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Motosiklet, Antalya, Türkiye, Kemer, Spor

Kaynak: DHA

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