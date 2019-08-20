Enduroda heyacan hafta sonu İzmir'de yaşanacak

Türkiye
Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışı, 24-25 Ağustos tarihlerinde İzmir
'in Bergama
ilçesinde yapılacak. Türkiye
Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre ikinci ayak yarışı, Bergama
Belediyesi'nin destekleriyle ve "Spor, Turizmin Geleceğidir" sloganıyla gerçekleştirilecek.
Bin 50 metre uzunluğundaki Bergama
Süper Enduro Pisti'nde düzenlenecek yarışlar, Super EnduroGP, Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Genç (EG) ve Enduro Veteran (EV) sınıflarında yapılacak.
Şampiyonada 24 Ağustos Cumartesi günü idari ve teknik kontrollerin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda magazin
startı verilecek. Bergama yarışında final heyacanı ise 25 Ağustos Pazar günü farklı sınıflarda yaşanacak.