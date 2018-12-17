Endüstri 4.0 Mükemmeliyet Merkezi" Boğaziçi Üniversitesi'nde Kuruluyor

Kaynak: DHA

–TÜBİTAK destekli "Endüstri 4.0 Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi" Türkiye'de teknolojik ürün geliştirmeyi amaçlayan yapısıyla Boğaziçi Üniversitesi'nde kuruluyor.Üniversite bünyesinde Teleiletişim ve Enformatik Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi TETAM'da yer alacak mükemmeliyet merkezi, Türkiye'nin "Endüstri 4.0 Teknolojileri" için araştırma, geliştirme ve yüksek teknoloji uygulamaları için ulusal bir platform olacak.Türkiye'nin 2023 vizyonu çerçevesinde, ülkemizin hedeflerinden birisinin cari açığı kapatmak için yüksek teknoloji alanlarında global ürünler çıkarmak olduğunu belirten Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan şöyle devam etti:"Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) göre dijital dönüşümün sosyal ve ekonomik açılardan yaratacağı değerin 10 yıllık dönemde toplam 100 trilyon dolar olacağı öngörülüyor."Bu muazzam pazardan ülkemizin alacağı payı da artırmayı hedefliyoruz."Endüstri 4.0 teknolojilerindeki bilimsel birikimi ve yetkinlikleriyle Boğaziçi Üniversitesi ve alanlarında Türkiye'nin önde gelen teknoloji tedarikçileri, teknoloji kullanıcıları, ilgili kamu kurumları ve STK'lardan oluşturmayı öngördüğümüz yüksek teknoloji platformuyla ülkemizin global ürün çıkarma hedefine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz."Yüksek teknoloji platformumuz vasıtasıyla Türkiye'nin Endüstri 4.0 teknolojilerinde yapacağı ilerlemeler ve sanayimizin dijitalleşmesi ile sadece yüksek teknoloji ürünleri için değil tüm sanayimize büyük katkı sağlayacağız".Proje yürütücüsü ve Boğaziçi Üniversitesi Endüstri 4.0 Platformu Başkanı Prof. Dr. Lale Akarun ise şöyle konuştu:"Endüstri 4.0 ya da Dijital Dönüşüm diye andığımız süreç, iş dünyasının tamamen dönüşmesini, yeni teknolojilerle daha yüksek katma değer yaratmasını gerektiriyor."Bunun için gerekli bilgi ve teknoloji yenilik kapasitesi, üniversitemizde var."Proje önerimizde, üniversitemizin bu alanda yetkinliğini gösterdik. Bundan sonraki adım, proje ortakları ile birlikte, dijital dönüşümde kullanılacak teknolojilerin bazılarının ülkemizde üretilmesini sağlayacak çalışmalar yapmak."Bu alandaki gelişmelere üniversitemizin öncülük etmesinin, lisansüstü öğrencilerimize kaynak sağlaması ve araştırma ortamımızı zenginleştirmesini umuyoruz." (Fotoğraflı) - İstanbul