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Endüstri bölgelerine yatırımcı dostu düzenleme

Endüstri bölgeleri yer tahsis süreçleri tekrardan düzenlenerek yatırımcı dostu mekanizma oluşturuldu.

06.08.2019 10:43 Endüstri bölgelerine yatırımcı dostu düzenleme
Endüstri bölgeleri yer tahsis süreçleri tekrardan düzenlenerek yatırımcı dostu mekanizma oluşturuldu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı "Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikle, endüstri bölgelerinin kurulması, yönetimi ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyumlu hale getirildi.
Böylelikle mer'i planlarda hali hazırda sanayi alanı olarak lekeli alanların endüstri bölgesi olarak ilan edilmesi sürecinde bürokratik süreçler azaltıldı.
Endüstri bölgelerinde yönetici şirket tarafından gerçekleştirilen yapım işlerine yönelik olarak kontrollük süreçleri düzenlenerek yapım işlerinin daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi sağlandı.
Yer tahsis süreçleri tekrardan düzenlenerek yer tahsisine yönelik olarak yatırımcı dostu bir mekanizma oluşturuldu.
Tüm endüstri bölgesi türlerinde, bölge yönetimlerinin anonim şirket statüsünde olma zorunluluğu getirilmesi ile bölgenin daha aktif ve hızlı bir şekilde yönetilmesi hedeflendi.
Münferit yatırım yeri ve özel endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek tüm yatırımlara ilişkin giderlerin başvuru sahibi tarafından karşılanmasına ilişkin düzenleme ile kamu maliyesindeki yükler hafifletildi.
Düzenlemelerle özel sektörün endüstri bölgelerine olan ilgisini artırarak özel sektörü ilave yatırıma teşvik etmek ve buna bağlı olarak ilave istihdam oluşturulması amaçlandı. İlave yatırım ve istihdamla sanayi sektöründe üretimin artması, ülke büyümesine katkı sağlanması hedeflendi.

Ekonomi

Kaynak: AA

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