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Endüstri Mühendisliği Kulübünden ASELSAN'a teknik gezi

Türk savunma sanayinin lideri ASELSAN, teknik gezi kapsamında Karabük Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübünden 40 öğrenciyi Macunköy yerleşkesinde ağırladı.

16.12.2019 17:05 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:10Endüstri Mühendisliği Kulübünden ASELSAN'a teknik gezi
Türk savunma sanayinin lideri ASELSAN, teknik gezi kapsamında Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübünden 40 öğrenciyi Macunköy yerleşkesinde ağırladı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Endüstri Mühendisliği Kulübü sektörün öncü kuruluşlarını daha yakından tanımak adına teknik gezilerini sürdürüyor. KBÜ Endüstri Mühendisliği Kulübünden 40 öğrenci ASELSAN'ın Macunköy yerleşkesinde bulunan tesisini gezdi.

Gezide ilk olarak ASELSAN'ın Kurumsal İletişim Departmanından Arman Yıldız öğrencilere firma hakkında tanıtım brifingi verdi. ASELSAN hakkında yapılan bilgilendirmenin ardından Kalite Yönetim Direktörlüğünden Kıdemli Lider Mühendis Umut Seyhan öğrencilerle birlikte üretim bandını gezerek ürünler ve üretim hakkında bilgilendirme yaptı. - KARABÜK

Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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