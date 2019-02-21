Endüstri Teknolojileri İzmir'deki Fuarda

Kaynak: DHA

GELECEĞİN Endüstriyel Teknolojileri Fuarı, İzmir'de düzenleniyor.Üretime yönelik teknolojilerin sergilendiği FIT' 19 Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı, Fuarİzmir'de ziyaretçilerine kapılarını açtı. Otomasyondan elektrik, elektronik ve enerjiye, taşıma, kaldırma ve istifleme sistemlerinden kaynak teknolojilerine, hidrolikten bina otomasyonu ve metal işlemeye kadar pek çok alanda sektördeki en yeni ürün ve hizmetleri bir arada barındıran fuar, 8 ayrı kategoriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. 'Hayal et, parçası ol, işini geleceğe taşı' sloganının kullanıldığı fuar, hem Türkiye'deki teknolojik hayal gücünü harekete geçirmeyi hem de üreticinin uluslararası rekabet gücünü yükselterek sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunmayı hedefliyor.'TÜRKİYE'NİN GELİŞİMİ TATMİN EDİCİ'Fuarda 170 farklı standın bulunduğunu belirten Bilişim Fuarı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Üstün, "İkincisi düzenlenen bu fuara oldukça yoğun bir ilgi var. İzmir bölgesinde beklenilenden daha yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Ziyaretçi yönünden oldukça tatmin edici bir sonuç alıyoruz. Geldiğimiz noktada, endüstri 4.0'dan, makinelerin kendi aralarında haberleşmelerinden, otomatik üretim süreçlerinden bahsediliyor. Bu anlamda burada sergilenen ürünler de bunların bir parçası. Dolayısıyla vatandaşın bulabileceği her türlü ürün var. Katılımcıların çoğunluğu ağırlıklı olarak İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından geliyor. Dünyada rekabet edebilmek için üretim teknolojileri oldukça önemli bir konu. Üretimde rekabetçi olabilirsek başarılı olma şansımız var, Türkiye'nin bu anlamda gelişmesi oldukça tatmin edici" diye konuştu.BATERİ ÇALAN ROBOTLAR İLGİ ÇEKTİStantlardan birinde bateri çalan robotlar da dikkat çekti. Robotları üreten firmanın yetkilisi Gizem Bozkır, "Özel makine imalatları ve robotik ürünler üzerine çalıştığımız firmamızın tanıtımını yapmak için şov amaçlı olarak bateri çalan robotları sergiliyoruz. Birçok sektör artık otomatikleşiyor ve insana ihtiyaç azalıyor. Bunu göstermek için robotları sergiliyoruz. Makinelerin tamamen verimli çalışmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu robot, artık yakın gelecekte birçok şeyin robotlar tarafından yapılabiliyor olacağının en iyi kanıtı" dedi.ÇOCUKLARA KODLAMA EĞİTİM SETLERİOkul öncesi temel kodlama eğitim oyuncaklarının sergilendiği bir standın yetkilisi Doğan Samet Erdoğan ise, "Kurum olarak okul öncesinden alıp üniversite sonuna kadar bir mühendisi, tasarımcıyı, programlamacıyı yetiştirebilecek düzeyde eğitimler veriyoruz. Bu bağlamda okul öncesinden üniversite sonuna kadar kodlama eğitim setlerimiz var. 'Kodobüs' adını verdiğimiz setimiz 4-6 yaş grubuna hitap ediyor. Diğer setler ise 4 yaşından 25 yaşına kadar birçok kişinin oynayabileceği setler. Oyun 4 kişilik oynanıyor. Kodlamanın temel eğitimi veriliyor. Yola göre girilen girdiler, start verilince önünüze dökülüyor. İki motor ileri ve geri hareketlerle dönmeyi sağlıyor ve bluetooth ve butonlarla kontrol ediliyor. Oyuncaklara başta çocuklar olmak üzere tüm katılımcılar oldukça yoğun ilgi gösteriyor" diye konuştu.İzmirlilerin ilgi gösterdiği fuarda, ziyaretçi sayısının 24 Şubat'a kadar 20 bini geçmesi bekleniyor.- İzmir