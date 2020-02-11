Endüstride IoT Sohbetleri Manisa'da gerçekleştirilecek

Yeni nesil endüstriyel iletişim ve kontrol teknolojisi CC-Link'i dünya genelinde yaygınlaştırmayı hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu olan CLPA (CC-Link Partner Association) tarafından düzenlenecek "Endüstride IoT Sohbetleri'' etkinliği 25 Şubat tarihinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında planlanan "Dijital Fabrikalar Zamanı ve Robotlar'' konulu panelde iş dünyasından önemli isimler konuşmacı olarak yer alacak. Sanayi 4.0, dijital dönüşüm, robotlar, nesnelerin interneti (IoT) ve yapay zeka (AI) teknolojilerinin konuşulacağı etkinlikte; sanayiciler, öğrenciler ve akademisyenler bir araya gelecek. IoT dünyasına giriş ve IoT cihazları için kodlama eğitiminin verileceği etkinlikte, katılımcılar akıllı telefonla robot kontrolünü de deneyimleyebilecek. Sanayi-üniversite ve özel sektör-STK iş birliği çerçevesinde hayata geçirilecek organizasyonda, CLPA üyelerinden Mitsubishi Electric'in eğitime destek projesi kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde kurmuş olduğu robot laboratuvarı da ziyaret edilebilecek.

Fabrikaların dijital dönüşümünde makineler ve insanlar arasında çok hızlı haberleşme imkanı sağlayan endüstriyel iletişim ve kontrol ağı CC-Link'in dünya genelinde yaygınlaşması için faaliyet gösteren CLPA (CC-Link Partner Association) tarafından düzenlenecek "Endüstride IoT Sohbetleri'' etkinliği, 25 Şubat tarihinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Sanayicileri, akademisyenleri ve geleceğin karar vericileri üniversite öğrencilerini aynı platformda buluşturmaya hazırlanan etkinlikte; Sanayi 4.0, dijital dönüşüm, robotlar, nesnelerin interneti, endüstriyel haberleşme ve yapay zeka teknolojileri masaya yatırılacak.

Akıllı telefonla robot kontrolü ve IoT cihazları için kodlama eğitimi

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek "Dijital Fabrikalar Zamanı ve Robotlar" konulu panelde iş dünyasının önde gelen isimlerini ağırlayacaklarını belirten CLPA Türkiye Müdürü Tolga Bizel, "Sanayi-üniversite ve özel sektör-STK iş birliği çerçevesinde hayata geçireceğimiz "Endüstride IoT Sohbetleri'' etkinlik serisinin ilk durağı olarak Manisa'yı seçtik. Türkiye sanayisi için çok büyük bir potansiyel taşıyan bu değerli ilde CLPA üyelerinden Mitsubishi Electric'in eğitime destek projesi kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde kurmuş olduğu robot laboratuvarı da yer alıyor. Laboratuvar gezisini de içeren etkinliğimizi uygulamalı bir eğitim ve network geliştirme platformu olarak kurguladık. IoT dünyasına giriş ve IoT cihazları için kodlama eğitiminin verileceği etkinlikte katılımcılar akıllı telefonla robot kontrolünü de deneyimleyebilecek. Bu sayede sanayicilere üretim hatlarındaki robotlarını ve makinelerini CC-Link gibi bir endüstriyel haberleşme teknolojisiyle ne kadar hızlı ve kolay bir şekilde koordine ve kontrol edebileceklerini uygulamalı olarak göstermeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.