"Endüstriyel Kenevirin Ege Bölgesi Tarımına Yeniden Kazandırılması" projesi

2019 yılı başvuru sürecinin bittiğini ve İzmir'de bu yıl izin alınan yerlerde ilk ekimlerin yapıldığını söyleyen Musa Bakan " Kemalpaşa, Dikili, Menemen ve Bergama ilçelerinde üreticiler nezdinde 103.4 dekar alanda ekimler yapılmıştır.Ayrıca Ziraat Fakültemize verilen izin ile projeleri kapsamında 475 m², Ege Tarımsal Araştırma Enstitümüzde ise adaptasyon denemeleri için verilen izin ile 525 m² alanda üretim devam etmektedir. İzin verilen koordinatlar kolluk kuvvetlerine resmi yazı ile bildirilmiş olup ortaklaşa kontroller ile hasata kadar getirilecektir" dedi. Bu alanların dışındaki tüm üretimlerin izinsiz ve yasadışı olduğunu belirten Musa Bakan, kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan kenevir bitkilerinin İl ve ilçe müdürlüklerinin düzenlediği teşhis ve tespit raporları ile savcılıklara intikal ettirildiğini söyledi.

Yerli Çeşit Geliştirilmesi Çalışmaları Devam Ediyor

Ayrıca BÜGEM, TAGEM, 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve ASTAB firması tarafından yürütülen proje kapsamında, hem THC içeriği düşük yerli çeşit geliştirme hem de havuzlama yapmadan sap soyma makinası geliştirilme çalışmalarının devam ettiğini belirten Musa Bakan; "Islah edilen THC içeriği düşük Narlı ve Vezir çeşitleri en erken 2022 yılında tescil edilebilecektir. Lif soyma makinesi de prototip olarak geliştirilmiştir. Şu an tohumluk ithalatına izin verilmemektedir. Bu nedenle geçici bir tohum sıkıntısı yaşanmakta fakat yerel popülasyon Narlısaray çeşidinin Gökhöyük TİGEM tarafından üretilmesiyle seneye bu sorun aşılacak gibi görünmektedir" dedi.

Toplantıda daha sonra Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Sıdıka Ekren; yürüttüğü proje, üretimde 3 ay içerisinde yapılanlar ve gelinen nokta hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirildi. Katılımcılardan gelen soruların yanıtlandığı toplantı sonrası, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Musa Bakan,Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum, proje yürütücüsü Doç. Dr. Sıdıka Ekren ve katılımcılar Ege Üniversitesi ekim alanında yetiştirilen Kenevirleri görerek incelemelerde bulundular.