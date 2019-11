EnergySec US Kurucu Başkanı Patrick Miller , dünyada endüstriyel kontrol sistemlerinde siber güvenliğin her geçen gün önem kazandığını belirterek, "Endüstriyel kontrol sistemlerinde direnç önemli, savunma sistemi saldırılar devam ederken bile çalışmak zorunda." dedi.Miller, Biznet Bilişim'in gerçekleştirdiği Endüstriyel Kontrol Sistemleri Siber Güvenlik Konferansı'nda, kötü niyetli "hacker"lara karşı savunma sistemlerinin her zaman hazır olması gerektiğini söyledi.Artık endüstriyel sistemlerin tamamıyla dijital platforma geçtiğine aktaran Miller, Google Facebook gibi dev firmaları örnek göstererek, veri kullanımının önemine dikkati çekti.Miller, endüstriyel sistemlerde hızlı ve anlık reaksiyonun önemli olduğunu, her bir sistemin izole olarak korunması gerektiğini belirtti.Endüstriyel kontrol sistemlerini eski kalelere benzeten Miller, "Önlerinde açık alanları ve tek bir giriş noktaları vardır. Bu yüzden sisteme tek bir giriş olmalı. Ayrıca sistem internete açıksa, bu saldırıya adeta bir davettir. Ara yüzü korumak için sistemde bireysel hesaplarımız olamaz." diye konuştu.Miller, yarının sorunlarının geçmişteki çözümlerle aşılamayacağına işaret ederek, "Endüstriyel kontrol sistemlerinde direnç önemli, savunma sistemi saldırılar devam ederken bile çalışmak zorunda." değerlendirmesinde bulundu.Siber savaşlar yaygınlaşıyorBiznet Genel Müdür Yardımcısı Hakan Terzioğlu da dünyada siber savaşların giderek yaygınlaştığını belirtti.Saudi Aramco'ya yönelik drone saldırısını anımsatan Terzioğlu, "İran'daki nükleer tesise yapılan saldırı da bir örnek. Bu örneklerin sayısını çok daha artırabiliriz. Dünyada bu iş artık siber savaşlara doğru gitmeye başlıyor." dedi.Terzioğlu, son dönemde dünyada endüstriyel kontrol sistemlerinin güvenliğine yönelik daha fazla farkındalık oluştuğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin de bu alanda bir an önce dünya ile aynı seviyeye gelmesi gerektiğini söyledi.