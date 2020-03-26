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Endüstriyel metallerde düşüş bakırın liderliğinde sürüyor

Endüstriyel metalde gösterge kabul edilen bakır fiyatları dört yılın en düşük düzeye inerek, yılbaşından bu yana yüzde 22 düştü.

26.03.2020 05:05 | Son Güncelleme: 26.03.2020 05:05
Endüstriyel metallerde düşüş bakırın liderliğinde sürüyor
Endüstriyel metalde gösterge kabul edilen bakır fiyatları dört yılın en düşük düzeye inerek, yılbaşından bu yana yüzde 22 düştü. Alüminyum (yüzde 14), çinko (yüzde 20) ve kalay (yüzde 22) fiyatları yıl başından bu yana ciddi bir düşüş kaydetti.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler: Ekonomi

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