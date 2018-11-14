Endüstriyel Mutfak Dekorasyonu ile Mutfağınızı Yenileyin

Son yıllarda adını sıkça duyuran ve aslında temelleri 1950'li yıllarına kadar dayanan endüstriyel dekorasyon stili, ilk olarak depolar ve fabrikaların dönüştürülmesiyle kendini gösterdi. Şimdilerde ise özellikle üçüncü nesil kahvecilerin de sıkça ilham aldığı, sosyal mekanlarda bu tarz dekorasyona rastlamak mümkün. Popülaritesi arttıkça, sadelik ve kullanışlılık insanlar için en önemli kriter halini almaya başladıkça evlerde de sıklıkla uygulanır bir hale gelen, farklı bir stile sahip endüstriyel mutfak dekorasyonunu mutfağınızda uygulamak için bilmeniz gerekenler…Metalik ve ahşap materyaller kullanınTuğlalar, ahşap kirişler, metal görünümlü borular, duvara monte edilebilen ray sistemleri, eski tip mutfak eşyaları ve eskitme aksesuarlar endüstriyel mutfak dekorasyonu deyince akla gelen ilk materyaller arasındadır. Kolaylıkla her yerde bulunabilen, hatta antika ya da eski eşya satılan yerlerden rahatlıkla edinebileceğiniz bu materyaller ile stil sahibi bir mutfağa sahip olmanın ilk adımını atabilirsiniz.Sade ve soğuk renkleri, sıcak tonlarla harmanlayınHer dekorasyon tipinde olduğu gibi elbette işin en temel kısmı renklerden ve birbirleriyle olan uyumlarından geçer. Endüstriyel tarzda bir mutfak içinse sıklıkla kullanılan renkler; gri, siyah, füme ve koyu kahve tonlarıdır. Bu renkler arasına serpiştireceğiniz sarı ve kırmızı tonları ise dekorasyonu canlandıracaktır.Metalik mutfak aletlerini tercih edinMetal detayının ön planda olması gereken mutfağınızda mutlaka endüstriyel tarzda metalik mutfak aletlerini tercih etmelisiniz. Yemek masalarınızda veya ayrı oluşturacağınız bir bar alanında yüksek ayaklı sandalyeler kullanmanız da ortama farklı bir hava katar. Masaya doğru uzanan sarkıt lambalar ise bu stilin olmazsa olmazlarından. Endüstriyel deyince çok akla gelmese de beyaz tonlarındaki çiçekler mutfağınızın daha samimi ve ferah bir hale gelmesinde tamamlayıcı rol oynar.Sade ve pratik bir kullanım alanı için raflardan faydalanınAçık ve geniş mutfaklar için ideal olan endüstriyel mutfak dekorasyonu, az eşya ve pratik kullanımını da teşvik eder. Bu nedenden olayı orta alanda mümkün olduğunca eşya kullanmaktan kaçınmalı, büyük dolaplar yerine ahşap ve metal duvar raflarından faydalanmalısınız. Böylece aslında çok yer tutan ufak eşyalarınızı yerleştirebilir ve dekorasyona ilgi çekici bir hava katabilirsiniz. Genel görünümü daha dekoratif ve sanatsal bir hale getirmek isterseniz retro ve bakır tonlarda aksesuarlardan yararlanabilirsiniz.Mekanın yapısal detaylarını ön plana çıkarınBu tarz mutfakların en önemli özelliklerinden bir diğeri ise mutfakta kullanılan birçok materyalin kendini göstermesi ve kapatılmamasıdır. Buna göre kullanacağınız borular, kirişler ve tuğlalar her zaman ön planda olmalı, hatta mümkünse mutfağın tavan bölümü boyanmadan sıvalı haliyle kalmalıdır. Sonuç olarak mobilya kalabalığından ve gösterişli tarzlardan hoşlanmıyorsanız, sadelik ve şeffaflık sizinlik için en önemli kriterse endüstriyel mutfak dekorasyonu uygulamasına başlayabilirsiniz.