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Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması'na başvurular başladı

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından geleneksel hale getirilen 9. Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması'na başvurular başladı.

10.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:50
Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması'na başvurular başladı
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından geleneksel hale getirilen 9. Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması'na başvurular başladı.
İMİB'in açıklamasına göre, bu yıl "Daha güçlü bir gelecek için evde kalırken tasarla, hem bugüne hem de yarına sahip çık" mottosuyla gerçekleştirilecek yarışmaya 14 Ağustos'a kadar katılım sağlanabilecek. Yarışmanın bütün süreçleri online olarak yürütülecek.
Türk doğal taşlarının tasarımcı ve mimarlara tanıtılarak günlük yaşamda kullanılması, özgün ve endüstriyel olarak üretilebilir ürünlerin tasarlanmasına katkı sağlanması için düzenlenen yarışma "öğrenci" ve "profesyonel" olmak üzere iki kategoride düzenlenecek.
Her iki kategoride dereceye girenlere toplam 86 bin liralık para ödülü verilecek. İlk üçe giren öğrencilere Ticaret Bakanlığı tarafından Yurt Dışı Tasarım Eğitimi bursu sağlanacak.
Üniversitelerin endüstriyel tasarım, mimarlık ve sanat bölümü öğrencileri ile sektör profesyonellerinin katılımına açık olan yarışma için yapılan duyuruda; evde kalırken üretmeleri, tasarlamaları hem bugüne hem de yarına sahip çıkmaları istendi.
Doğal taş sektörünün büyümesine katkı sağlamayı amaçlıyor
Türk doğal taş sektörünün sürdürülebilir bakış açısıyla büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamak hedefindeki yarışmaya; "Mimari", "Kentsel Alanlar", "Dekoratif Ürünler", "Mobilya", "Yaşam Alanları (duvarı zemin) için Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamalar", "Banyo ve Mutfak" ve "Kamusal Alan Heykelleri" başlıklarından sadece biriyle katılım sağlanabilecek
Türk doğal taşlarının kullanılmasının zorunlu olduğu yarışma kapsamında, toplam maden ihracatında 1,8 milyar dolarlık yer kaplayan mermer, traverten, granit, oniks, kayağan taşı, kireçtaşı, andezit, bazalt kullanımı ise öncelikli olacak.
Ödüller; Türkiye'de tasarım kültürünün oluşmasına ve Türk tasarımcılarının dünyaya tanıtılmasına katkı sağlayan ve her yıl kasımda düzenlenen Design Week Turkey (Türkiye Tasarım Haftası) 2020'de sahiplerine teslim edilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Maden, Ekonomi
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