Energizer'dan 18.000 Mah'lik Bir Batarya İçinde Akıllı Telefon

Energizer
Adına Yakışır Bir Akıllı Telefon
Modeli Duyurdu!
Energizer Power Max P18K Pop modeli 18.000 mAh'lik bir batarya ile satışa sunuluyor. Ancak oldukça kalın!
MWC 2019'un en ilginç modellerinden birisi hiç şüphesiz Energizer'dan geldi. Daha önce batarya odaklı bir model üzerinde çalıştığını bildiğimiz şirket, iPhone XS'tan dört daha kalın bir modelle karşımıza çıktı.
Energizer Power Max P18K Pop modeli kalın mı kalın gövdesi ancak açılır kamera sistemi ve tam ekranı ile ilginç özelliklere sahip. Fransa
'nın Evenir Telecom Energizer markasını lisansladı.
Avenir'in paylaştığı bilgilere göre bu cihaz 18mm kalınlığında ve geleneksel bir akıllı telefon ile yan yana geldiğinde neredeyse 3.5 iPhone kalınlığında olduğu görülüyor.
Teknik olarak Batarya için bir telefon gibi!
Avenir bir haftalık kullanım yada iki tam gün 48 saatlik sürekli video oynatabileceğini belirtiyor.
Ancak Energizer Power Max P18K Pop modelinin 6.2 inçlik LCD ekranı şaşırtıcı. Sanılanın aksine neredeyse çerçevesiz ve çentik gibi bir durum yok. Selfi kamerası mı nerede? İşte oda adındaki Pop-up'tan, açılır kamerası bulunuyor. İki selfie kamerası ile açılan bir modül var,
Arka tarafta üç kamera daha bulunuyor ve işlemci tarafında MediaTek kullanılmış; 6GB RAM ve 128 GB depolama alanı, üzerinde Android 9 var. Hızlı şarj desteği ancak bu devasa pil hızlı şarjda bile 8 saatte doluyor.
Energizer Power Max P18K Pop bu yaz satışa sunulacak be görüp görebileceğiniz en devasa pilli model olacak. Energizer'dan bu beklenir di zaten.
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Kaynak: Teknotalk.com