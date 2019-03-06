Enerji Bakanı Dönmez: "Doğu Akdeniz'de Ümitli Olduğumuzu Söyleyebiliriz"

<a class='keyword' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani/' title='Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'>Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı</a> Dönmez, 'özellikle <a class='keyword' href='/dogu-akdeniz/' title='Doğu Akdeniz'>Doğu Akdeniz</a>'de keşiflere baktığımızda ümitli olduğumuzu söyleyebiliriz' ifadelerini kullandı.<br><br><span id='more-104822'></span> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/turkiye-cumhuriyeti/' title='Türkiye Cumhuriyeti'>Türkiye Cumhuriyeti</a> <a class='keyword' href='/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani/' title='Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'>Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/fatih-donmez/' title='Fatih Dönmez'>Fatih Dönmez</a>, Türkiye'nin elektrik ve doğal gazda arz güvenliği sorunu kalmadığını bildirdi.<br><br>Geçen yıl <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/turkiye-petrolleri-9553/' title='Türkiye Petrolleri'>Türkiye Petrolleri</a> tarafından 70 civarında sondaj yapıldığını ifade eden Dönmez, şöyle konuştu: 'Petrol ve doğal gaz üretimi için bu yıl 140 sondaj yapacağız. Bunların 6-7 tanesi denizde olacak. Denizdeki sondajlar daha zor, daha meşakkatli ve maliyetli. Ama özellikle Doğu Akdeniz'de keşiflere baktığımızda ümitli olduğumuzu söyleyebiliriz. İnşallah en kısa süre içerisinde eğer orada bir kaynağa rastlarsak bu müjdeli haberleri sizlerle paylaşacağız. Aramaya devam edeceğiz. Biz hep şunu dedik, varsa bulacağız. Milletimiz de bugüne kadar hep bizim arkamızda oldu, inşallah maddi ve manevi destekleriyle bu işin üstesinden geleceğiz' dedi.<br><br>The post <a rel='nofollow' href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=http://enerjienstitusu.de/2019/03/06/enerji-bakani-donmez-dogu-akdenizde-umitli-oldugumuzu-soyleyebiliriz/'>Enerji Bakanı Dönmez: 'Doğu Akdeniz'de ümitli olduğumuzu söyleyebiliriz'</a> appeared first on <a rel='nofollow' href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=http://enerjienstitusu.de'>Enerji Enstitüsü</a>.