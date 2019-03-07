Enerji Bakanı Dönmez: "Köylere Biyogaz Gelecek"

Bakan Dönmez köylere yönelik müjdeyi biyogaz geleceğini belirterek verdi ve köylülerin artık kendi gazını kendilerinin üretebileceğinin altını çizerek, bu teknoloji üzerinde çalıştıklarını söyledi. Proje ile köylüler gaza para ödemekten kurtulacaklar.
Biyogaz adı verilen projede, Bakan Dönmez Ar-ge çalışmalarının bitmek üzere olduğunu söyledi. Proje ilk önce Ankara
'da birkaç köyde denenecek. Daha sonra projeden istenilen verim alındığında tam olarak uygulamasına geçilecek. Enerji Bakanı, projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile de paylaştığını ve Cumhurbaşkanı'nın da heyecanlı olduğunu dile getirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Antalya
'da Belediye'nin düzenlemiş olduğu açılış törenine katıldı. Kanalizasyon ve astfallanan yolların açılış töreninde halka seslenen Bakan, köylülere projelerini anlatarak müjdeli haberler verdi. Açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı, Mustafa Köse
, Milletvekili
Abdurrahman Başkan, AK Parti
İl Başkan İbrahim Ethem
Taş ve Ömer Niyazi de katılım gösterdi.
Bakan konuşmasında köylerde yaşanan zorluklardan ve yolun, suyun olmadığından bahsetti. Şimdi ise bütün bu imkanların köylü vatandaşlara sağlandığının altını çizdi. Dönmez, köylere doğal gazı da getirerek köylere yönelik hizmetlerinin devam etmekte olduğunu söyledi. Enerji Bakanı bu projenin hayata geçirilmesi ile birlikte köylülerin tüp parası ödemekten kurtulacağını ve köylülerin artık kendi sıcak sularını kendilerinin üretebileceğini ekledi. Köylüler artık soba kullanma derdinden de kurtulacak ve yerine daha modern araçlar kullanacaklar.
Dönmez, Türkiye
'nin doğal gazı ithal ettiğini söyledi ve hala doğalgaz aradıklarını ve buna rağmen tatmin edici bir sonuç alamadıklarını belirtti. Antalya sınırlarında bulunan derin sondajlardan netice alınması beklenmektedir. Bu neticeler sayesinde yerli ürünlerle ekonomiye katlı sağlanması amaçlanmaktadır. Enerji Bakanı konuşmasına içme suyu hatlarını kurduğunu belirterek devam etti. Bu çerçevede 100 milyonluk yatırım yapıldığının altını çizen bakan, içme suyu ile ilgili çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu ve depoların bitme aşamasına geldiğini söyledi.
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Ankara, Sektörel
Kaynak: Enerjienstitusu.com