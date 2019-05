Kaynak: İHA

Enerji Bakanı Dönmez: "Sondaj çalışmalarında KKTC hakları sonuna kadar savunulacak " " Kıbrıs Türklerinin hakkına göz dikenler, bu çılgınlıklarından şimdiden vazgeçsinler" "Bu keşiflerle ekonomimize yaklaşık 700 milyon dolar katkı sağlamış olacağız"KIRKLARELİ - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez , "Sondaj çalışmalarımızda öncelik verdiğimiz husus ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nin haklarını sonuna kadar savunmak" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TPAO'nun Lüleburgaz sahasında Çeşmekolu 2 adlı kuyuda son teknoloji ile ilk kez Türkiye 'de Kırklareli 'nde yapılan sondaj çalışmasının startını verdikten sonra Lüleburgaz'da bulunan TPAO Trakya Bölge Müdürlüğünde iftar programına katıldı. "Bu keşiflerle ekonomimize yaklaşık 700 milyon dolar katkı sağlamış olacağız" Bakan Dönmez burada yaptığı açıklamasında, "Kara alanlarında yaptığımız çalışmalarımızla 300 bin hanenin 10 yıllık ihtiyacına denk gelecek doğal gaz keşfimiz, milletimizde büyük bir heyecan ve övünç ortaya çıkarmıştı. Sonrasında Siirt ve Diyarbakır 'da gerçekleştirdiğimiz petrol keşiflerimiz yine milletimizin bizlere olan güvenini daha da artırdı. Diyarbakır ve Siirt'te 3 sahadaki keşiflerimizdeki toplam yerinde rezerv 22,52 milyon varil. Bu keşiflerle ekonomimize yaklaşık 700 milyon dolar katkı sağlamış olacağız. Özellikle Diyarbakır Mermer-1 adlı kuyumuzda başarıyla gerçekleştirdiğimiz hidrolik çatlatma yöntemi hem teknolojik yeterliliğimizi hem de sizlerin operasyonel kabiliyetini göstermesi açısından ayrı bir öneme sahip. 2019'da da çatlatma operasyonlarımız sürecek.Diyarbakır'da Gözalan ve Batı Bostanpınar, Trakya'da ise Çeşmekolu kuyularında çatlatma operasyonu planlıyoruz. Bunlarla birlikte yine bu yıl, arama sahalarında akışkanlık sağlayarak üretime kazandırmak; üretim sahalarında ise kurtarım faktörünü artırmak amacıyla daha önceden sondajı yapılmış ve çatlatma yapılacak olan kuyuları belirledik. Bu kapsamda Batman Bölgesinde Çalışkan, Derin Kastel ve Doluçanak sahalarında, Adıyaman 'da Karakuş ve Batı Gökçe sahalarında, Trakya'da ise Güney Karaçalı, Batı Değirmenköy, Batı Mesutlu sahalarında çatlatma operasyonu gerçekleştireceğiz" dedi. " Doğu Akdeniz 'de bayrağımız iki dev, Fatih ve Yavuz tarafından dalgalandırılacak" Uzun yıllardır üretimde olan Batı Raman sahasında kurtarım faktörünü artırmak amacıyla 4 kuyuda özel yöntemle çatlatma çalışmasına da başlayacaklarını aktaran Bakan Dönmez, "Bu gayretli çalışmalarımızın da katkısıyla Türkiye Petrolleri 'nin 2018'de günlük petrol üretimi 43 bin 500 varilin üzerine çıkararak son 17 yılın en yüksek yurt içi üretim rakamına ulaştı. Bir başka deyişle 2018'de yurt içi petrol üretiminde son 17 yılın rekorunu kırdık. 2019'da ise günlük ortalama petrol üretimimiz 45 bin 800 varil olarak gerçekleşiyor. Yani her geçen gün daha fazla üretiyor, ülkemize daha fazla katkı sağlıyoruz. Bugün itibariyle, Türkiye Petrolleri eliyle bin 220 kuyuda petrol, 113 kuyuda ise doğal gaz üretimi yapıyoruz. Özel sektörümüz de 252 kuyuda ham petrol üreterek milletimizin kullanımına sunuyor. Doğal gaz tarafında ise 110'un üzerinde kuyuda doğal gaz üretimi devam ediyor. 2019'un ilk 3 ayında özel ve kamu ham petrol üretimimiz 4,8 milyon varil oldu. Doğal gaz üretiminde ise yüzde 33'lük bir artışla 134,5 milyon metreküpe ulaştık. Sizleri ve şahsınızda bu başarıda emeği geçen bütün çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Karada yaptığımız çalışmalarımız dışında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerimiz de sürüyor. Fatih Sondaj Gemimiz Doğu Akdeniz'de Finike-1 kuyumuzda sondaja planlandığı gibi devam ediyor. 2 bin 338 metre deniz derinliğinde gerçekleşen sondaj faaliyetinin 100 günün üzerinde sürmesini planlıyoruz. Amacımız sondaj sonunda petrol veya doğal gaz bularak milletimizin hizmetine sunmak. Teknik özellikler bakımından Fatih'in kardeşi olan ikinci derin deniz sondaj gemimiz Yavuz'un da teknolojik geliştirme ve iyileştirme çalışmaları sürüyor. Yerli ve milli teknoloji kullanılarak yaptığımız upgrade çalışmalarımızın yüzde 80'i tamamlandı. Bir aksilik yaşanmadığı takdirde Yavuz, Temmuz'da sondaja hazır duruma gelecek. Böylece Doğu Akdeniz'de bayrağımız iki dev, Fatih ve Yavuz tarafından dalgalandırılacak" diye konuştu. KKTC'nin hakları sonuna kadar savunulacak Bakan Dönmez konuşmasının devamında, "Her zaman söylediğimiz gibi bizim arama veya sondaj çalışmalarımızda öncelik verdiğimiz husus ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını sonuna kadar savunmak. Türkiye olarak Kıbrıs ve Akdeniz'de her zaman çözümden yana tavır takınarak bölgemizde uluslararası hukukun en önemli savunucusu olduk. Ne kimsenin hakkını yemeye ne de kendi hakkımızı yedirmeye niyetimiz var. Bizim derdimiz ruhsatlı bölgelerimizdeki yer altı kaynaklarımızı insanımızın huzuru ve refahı için kullanmak. Akdeniz'de kirli hesapları olanlar, bölge dışı aktörlerin arkasına saklanarak bir oldubittiyle Kıbrıs Türklerinin hakkına göz dikenler, bu çılgınlıklarından şimdiden vazgeçsinler. Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün ezilmesine dün nasıl seyirci kalmadıysa bugün de eli kolu bağlı tribünden seyredemez" şeklinde açıklamada bulundu. "Kuzupınarı-1 kuyumuzda sığ deniz sondajımıza 3 bin 439 metre derinlikte devam ediyoruz" Denizlerdeki çalışmaların sadece Fatih ve Yavuz Gemilerimizle sınırlı olmadığını da aktaran Bakan Dönmez, "Aynı zamanda Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa genizlerimiz de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bunlardan yüzde 90 oranında yerliliğe sahip ve hem iki hem üç boyutlu sismik arama yapabilen Oruç Reis gemimiz Marmara Denizi 'nde aramalarını sürdürüyor. Diğer taraftan Barbaros Hayreddin Paşa gemimiz de KKTC'nin ruhsat alanlarında "Lefkoşa-2 3 Boyutlu Sismik Arama Projesi" kapsamında denizlerimizin altında ne varsa insanımızın hizmetine sunmak için kulaç atmaya devam ediyor. Denizlerimizi derin ya da sığ deniz farkı gözetmeksizin tarıyor ve sondaj faaliyetlerimizi nihayete ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Kuzupınarı-1 kuyumuzda sığ deniz sondajımıza 3 bin 439 metre derinlikte devam ediyoruz. Çalışmalarımız planlandığı gibi sürüyor. İnşallah kuyumuzu Haziran sonunda bitirmeyi planlıyoruz" dedi.