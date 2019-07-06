06.07.2019 12:07
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Enerji Bakanı Dönmez: Yavuz gemisi bir hafta içinde sondaja başlayacak

Enerji Bakanı Dönmez: Yavuz gemisi bir hafta içinde sondaja başlayacak

Enerji Bakanı Dönmez: Yavuz gemisi bir hafta içinde sondaja başlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisini geçen hafta Gebze'den yolcu ettiklerini belirterek, "Şu anda geminin Mersin- Taşucu'nda bazı ikmalleri ve son kontrolleri yapılıyor. İnşallah bir hafta içinde Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) aldığımız ruhsat bölgesinde, Karpaz'da Yavuz gemisinin ilk sondajına başlamış olacağız." dedi.

Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz'u, Doğu Akdeniz'deki çalışmalar için geçen hafta Gebze'den yolcu ettiklerini anımsatan Dönmez, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, halen geminin Mersin-Taşucu'nda bazı ikmallerinin ve son kontrollerinin yapıldığını söyledi.
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Kaynak: Euronews.com
Fatih Dönmez, Taşucu, Mersin, Gebze, Dünya

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