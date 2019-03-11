Bakan Dönmez: Sondaj Çalışmalarında Rekor Kırdık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sondaj çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "2002'de MTA sadece 30 bin metre sondaj yapabilirken biz bir rekor kırdık. Geçtiğimiz yıl bir milyon 500 bin, bir önceki yıl da bir milyon metre sondaj yaptık." dedi.

"ELEKTRİĞİ VERİMLİ KULLANACAĞIZ"

Bakan Dönmez, bir dizi ziyaret ve temel atma töreni için Niğde'ye geldi. Bakan Dönmez Edikli Beldesinde AK Parti Seçim Merkezini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Elektriği verimli kullanacağız. Elektriği üretmek için yurt dışından doğal gaz ve kömür ithal ediyoruz. O kaynaklar bakımından dışa bağımlıyız. Onun için dedik ki güçlü Türkiye için bağımsız enerjiye ihtiyaç var. Kendi kaynaklarımızı yerli, yenilenebilir ne varsa sonuna kadar kullanacağız. Rabbim su, rüzgar, güneş vermiş. Bazı yerlerde jeotermallerimiz var. Rüzgarı kullanıyoruz. Yetiyor mu, yetmiyor tabii. Yetmeyen kısmını da doğal gaz ve kömür santralleriyle telafi ediyoruz. Yerli kömürde de ciddi bir potansiyelimiz var. Onu da sonuna kadar kullanacağız" dedi.

"GEÇTİĞİMİZ YIL 1 MİLYON 500 BİN SONDAJ YAPTIK"

Akdeniz'de Fatih sondaj gemisinin çalışmalara devam ettiğini dile getiren Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

"Fatih sondaj gemisi sondajına devam ediyor. İnşallah ilk sondajımızı da buluruz. Bulamasak da erken havlu atmak yok. Buluncaya kadar aramaya devam edeceğiz. Karada da arama çalışmalarımız var. Geçtiğimiz ay Trakya Bölgesi'nde yaklaşık 300 bin hanenin 10 yıl yetecek doğal gazını keşfettik. Türkiye'de şu anda 15 milyon hane doğal gaz kullanıyor. 2000'li yılların başında sadece 5 büyükşehirde ve bu şehirlere bağlı 50 ilçede doğal gaz kullanılırken, bugün Niğde'nin de içinde olduğu 81 ilin 81'ine de doğal gaz götürdük. İlçelerimizi de artırıyoruz. 510 il, ilçe ve belde merkezimiz doğal gaz kullanıyor. Nüfus ve tüketim potansiyeline bağlı olarak diğer yerleşim birimlerine de doğal gazı götüreceğiz. Geçtiğimiz yıl MTA bir milyon 500 metrelik sondaj yaptı. 2002'de MTA sadece 30 bin metre sondaj yapabilirken biz bir rekor kırdık, geçtiğimiz yıl bir milyon 500 bin, bir önceki yıl da bir milyon metre sondaj yaptık. Sondaj yapmazsanız suyu nasıl bulamazsanız madeni de keşfetme şansınız yok. Bunları artıracağız. Yerin altındaki madenin kimseye faydası yok, yeryüzüne çıkartacağız. Ekonomiye kazandıracağız. Yurttaşlarımızın hizmetine sunacağız. O zaman ülkemiz kalkınmış olacak."

Kaynak: DHA