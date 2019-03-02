Enerji Bakanı ile Aile Bakanı Zonguldak'ta

Kaynak: İHA

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Zonguldak'a geldi.Zonguldak'a havayoluyla gelen Bakan Dönmez ve Selçuk'u havaalanında protokol üyeleri karşıladı. Karşılama sırasında protokolün arasına karışan bir köpek Bakan Selçuk'un dikkatini çekti. Bir süre köpeği seven Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, karşılama törenine devam etti.Valilik ziyaretinde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Valime teşekkür ediyorum. 24 Haziran öncesi Cumhurbaşkanımız bin 500 işçi alımı sözü olmuştu. Akabinde de hem İŞKUR hem de TTK ortak çalışmayla gerekli düzenlemeleri yaptılar. Bugün itibariyle bin kişinin alımı kura çekmek suretiyle belirlenecek. 700'ü Zonguldak, 200 Bartın ve 100'a Karabük'ten olmak suretiyle. İnşallah birkaç ay sonra da kalan 500 kişiyi de istihdam ekmek suretiyle süreci tamamlayacağız. Sadece istihdamı artırmak değil, üretimi de artırmak suretiyle başta Zonguldak olmak üzere hava bölgede kalkınmayı sağlayacağız. Özel sektöre açtığımız ruhsat alanlarıyla birlikte orada da bir üretim ve istihdam artışı olacak. Konu sadece bin 500 işçi ile sınırlı tutmamak bunun bir ekonomiye çarpan etkisi olarak görmek de gerekiyor. Zonguldak için hayırlı olsun" dedi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise "Zonguldak'ta bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Öncelikle kendi bakanlığıma bağlı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetlere dair hem yatırımları hem projeleri değerlendirmek üzere buradayız. Bakanımızın da dediği gibi bugün burada istihdama kazandıracağımız arkadaşlarımızı kura ile çekeceğiz. Bunun sadece ivme etkisi oluşturmasını diliyoruz. İşverenlerimizin 2019 yılı için Cumhurbaşkanımıza istihdam seferberliği kapsamında 2,5 yeni istihdam sözü var. İnşallah bunu da sağlayacağımızı umuyoruz. Zonguldak'ta buna katkı sağlayacağını buradaki işverenlerimizin de buna katkı sağlayacağını diliyoruz" dedi. - ZONGULDAK