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Enerji Bakanlığı'ından Adıyaman'a asfalt desteği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresine 4 bin ton asfalt desteğinde bulunulduğu bildirildi.

10.10.2019 15:59Enerji Bakanlığı'ından Adıyaman'a asfalt desteği
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresine 4 bin ton asfalt desteğinde bulunulduğu bildirildi.
Adıyaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Özel İdaresi ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü arasında imzalananan destek programında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresine 4 bin ton asfalt desteğinde bulunulduğu belirtildi.
Asfalt desteğinden Dolayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TPAO Batman Bölge Müdürlüğüne teşekkür eden Vali Aykut Pekmez, "Hibe edilen 4 bin tonluk asfalt malzemesi İl Özel İdaresince ilimiz merkez ve köyleri ile ilçelerimize bağlı köylerimizin yol bakım ve onarımlarında kullanılacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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