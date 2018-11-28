Enerji Bakanlığı'ndan Afşin Elbistan A Termik Santrali'nin Devri ile İlgili Açıklama

Afşin Elbistan
A Termik Santrali ve Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) Kömür İşletmesi'nin, Çelikler Holding
'e 20 yıllığına devriyle ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP
) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan
'ın, devir işlemine ilişkin olarak Türkiye
Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu soru önergesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yanıtlandı.
Bakanlık, Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nin rehabilitasyonu ve yeni ünitelerin yapılarak işletilmesini öngören imtiyaz sözleşmesinin imzalandığını açıklarken, her iki işletmede çalışan işçilerin geleceğiyle ilgili de bilgi verdi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Afşin-Elbistan A Termik Santrali ve Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) Kömür İşletmesi'nin Çelikler Holding'e devriyle ilgili belirsizliklerin giderilmesi amacıyla geçtiğimiz günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi vermişti. Bakan Dönmez, Aycan'ın soru önergesini yanıtladı.
Bakan Dönmez, MHP'li Aycan'ın, 'Afşin-Elbistan Termik Santrali'nin geleceği ne olacaktır?' şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:
"Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nin rehabilitasyonu, yeni ünitelerin yapımı ve işletilmesi için işletme hakkının devri kapsamında 'İmtiyaz Sözleşmesi' imzalanmış olup Bakanlığımızca devir çalışmaları sürdürülmektedir."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, her iki işletmede çalışan kamu işçisi ile taşeron işçilerin durumunun ne olacağına ilişkin olarak soruya da, "Söz konusu İmtiyaz Sözleşmesi çerçevesinde Afşin-Elbistan A Termik Santrali ve bu santrale kömür sağlayan Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüklerinde çalışmakta olan 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi personel, isteğine bağlı olarak şirkete devredilecek veya Elektrik Üretim Anonim Şirketi
'nde (EÜAŞ) istihdam edilecektir. 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 657 sayılı yasaya tabi personelin devri yapılmayacaktır" şeklinde yanıtladı.
Elbistan
28 Kasım 2018 Çarşamba 09:11