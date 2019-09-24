Enerji baş denetçilerini Ensia eğitecek

Enerji Sanayici ve İşadamları Derneği (ENSİA), ISO 50001 standartlarına uygun kurulan sistemlerin denetimlerini yapacak kadroların gelişimine destek vermek amacıyla QCI/IRCA onaylı, uluslararası geçerliliğe sahip "ISO 50001:2018 Baş Denetçi Eğitimi" düzenliyor.

23-24 Kasım-29-30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilecek eğitim hakkında bilgi veren ENSİA Yönetim Kurulu Üyesi Murat Güler, TTM İstanbul'un katkılarıyla düzenlenecek eğitimin ISO 19011 denetim standardına da uygun olacağını söyledi. Güler, eğitimin sonunda düzenlenecek sınavda başarılı olan katılımcılara "ISO 50001:2018 Baş Denetçi Sertifikası" verileceğini vurguladı.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'nin, işletmelerde uygulanan diğer kalite standartlarıyla uyumunun öneminin altını çizen Murat Güler, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Enerji verimliliği yatırım projelerinin 5'inci Bölge teşviği almasına dair şartlar arasında, şirketlerin ISO 50001 standardına sahip olması ya da başvuruda bulunması şartı aranıyor. Baş Denetçi eğitimi almış ve sertifika sahibi teknik çalışanlar, bu sistemlerin kurulumlarını çok daha verimli ve düşük maliyetle gerçekleştirebiliyor. ISO 50001'i bu yönüyle para kazandıran bir yönetim sistemi olarak tanımlamamız gerekiyor. Bu eğitimimizi başarıyla tamamlayanlar, hem Baş Denetçi uzmanlığına sahip olacak hem de ilgili standarda bağlı olan sistemleri de denetleyebilecek. Eğitimimize katılan arkadaşlarımızın, çalıştıkları şirketlerde üçüncü taraf denetimlerine hazırlıklı olmada ve çalışanlarda enerji verimliliği farkındalığı oluşturmada çok başarılı olduklarını biliyoruz. Bu nedenle geçen yıl çok başarılı sonuçlar aldığımız bu eğitimi yeniden düzenlemekten mutluluk duyuyoruz"