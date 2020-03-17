Enerji Bir-Sen: "Danıştay, VHKİ kadroları konusunda Türk Enerji-Sen'i haksız buldu"
Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası (Enerji Bir-Sen), Danıştay'ın, Türk Enerji-Sen'i, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni (VHKİ) kadrolarının iptali için Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) açtığı davada haksız bulduğunu bildirdi.
17.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:40
Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası (Enerji Bir-Sen), Danıştay 'ın, Türk Enerji-Sen'i, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni (VHKİ) kadrolarının iptali için Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) açtığı davada haksız bulduğunu bildirdi.
Sendikadan yapılan açıklamada, Türk Enerji-Sen'in 2014 yılında TEİAŞ ve Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) VHKİ kadrolarını iptal ettirmek için mahkemeye başvurduğunu anımsatıldı.
Üyelerinin mağduriyetini önlemek için söz konusu davaya müdahil olduklarını belirten Enerji Bir-Sen, açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Danıştay, VHKİ kadroları konusunda Türk Enerji-Sen'i haksız buldu. Bu kararla Türk Enerji-Sen yüzünden 6 yıldır mağdur olan TEİAŞ çalışanlarının hakkı teslim edilmiş oldu. 'Kamu görevlileri için bir taş da biz koyalım' demek yerine, çalışanların elindeki hakkı mahkeme yoluyla iptal ettirmeye çalışan bu köhne zihniyet, özellikle malum sendikaya gönül veren çalışanlar başta olmak üzere tüm hizmet kolu çalışanlarınca sorgulanmalıdır."
Sendikadan yapılan açıklamada, Türk Enerji-Sen'in 2014 yılında TEİAŞ ve Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) VHKİ kadrolarını iptal ettirmek için mahkemeye başvurduğunu anımsatıldı.
Üyelerinin mağduriyetini önlemek için söz konusu davaya müdahil olduklarını belirten Enerji Bir-Sen, açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Danıştay, VHKİ kadroları konusunda Türk Enerji-Sen'i haksız buldu. Bu kararla Türk Enerji-Sen yüzünden 6 yıldır mağdur olan TEİAŞ çalışanlarının hakkı teslim edilmiş oldu. 'Kamu görevlileri için bir taş da biz koyalım' demek yerine, çalışanların elindeki hakkı mahkeme yoluyla iptal ettirmeye çalışan bu köhne zihniyet, özellikle malum sendikaya gönül veren çalışanlar başta olmak üzere tüm hizmet kolu çalışanlarınca sorgulanmalıdır."
Kaynak: AA
Etiketler : Türkiye Elektrik İletim AŞ, Danıştay, Güncel
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