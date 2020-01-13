Haberler » Güncel » Enerji-Bir-Sen'den GMİS'e ziyaret - Haber

Enerji-Bir-Sen'den GMİS'e ziyaret

Enerji Bir-Sen Zonguldak Şube Başkanı Sedat Güngör Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret etti.

13.01.2020 15:59 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:04Enerji-Bir-Sen'den GMİS'e ziyaret
Enerji Bir-Sen Şube Başkanı Sedat Güngör Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret etti.

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu'ya makamında nezaket ziyaretinde bulunan Güngör'ün ziyaretinde GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Enerji Bir-Sen Zonguldak Şube Sekreteri Nail Altuntaş da hazır bulundu.

Ziyarette, ayrıca Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)'nda çalışan maden işçileri ve memurları yakından ilgilendiren 2020 yılı ve sonrasını kapsayacak Banka Promosyonları konusunda görüş alış verişinde bulunuldu. - ZONGULDAK

İsa Mutlu, Zonguldak, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:02  Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Buradan çıkacak metinle beraber... - Haber
17:01  Pastanede silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Haber
17:01  Fransa'da avukatlardan 'tabutlu' eylem - Haber
17:00  Moda sahilinin 44 yıllık dosyası yeniden gündemde (2) - Haber
17:00  flaş - Haber
16:41  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Haber
16:10  Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Haber
15:29  Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Haber
15:20  Bahçeli, rahatsızlığının ardından ilk kez TBMM Grup Toplantısı'na katılacak - Haber
14:44  Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Tezel'den ilk açıklama - Haber
13.01.2020 17:03:02