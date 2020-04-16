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Enerji firmaları da salgın nedeniyle YEKDEM'de ek süre istiyor

Avukat Çiğdem Şelli Dilek, "Santral kurulumlarında yaşanan gecikmelerden dolayı verilen 3 aylık süreye ilaveten Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) süresi de uzatılmalıdır" dedi.

16.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:56
Enerji firmaları da salgın nedeniyle YEKDEM'de ek süre istiyor
Avukat Çiğdem Şelli Dilek, "Santral kurulumlarında yaşanan gecikmelerden dolayı verilen 3 aylık süreye ilaveten Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) süresi de uzatılmalıdır" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle arz talep dengesizliğinde yaşanan şoklardan elektrik üreten enerji firmalarının da etkilendiğini belirten Avukat Çiğdem Şelli Dilek, "Yapımı süren santrallerin hizmete girmesi, yurtiçi ve yurtdışındaki tedarik ve lojistik zincirlerinde yaşanan olumsuzluk ve gecikmeler sebebiyle gecikmekte ve yatırımcıyı zor duruma sokmaktadır. Bu durumda yaşanan sürecin mücbir sebep olarak değerlendirilmesi ve bu yıl sonunda (31.12.2020) yasal olarak süresi sona erecek YEKDEM'inde süresinin 5346 sayılı yasanın 6. Maddesine göre Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile uzatılması gerekmektedir" dedi.

Avukat Çiğdem Şelli Dilek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kapsamda; EPDK, 02.04.2020 tarihli kurul kararı ile elektrik piyasasında faaliyette bulunan önlisans veya üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ile lisanssız üretim faaliyeti kapsamında bağlantı anlaşması imzalamış olan gerçek ve tüzel kişilerin mağdur olmamaları açısından süreli yükümlülüklerinin 3 ay süreyle ertelenmesine karar vermiştir.

Bu hak, sahiplerine ülkemizde olağanüstü halin varlığına sebebiyet veren Korona virüs sebebi ile bir defaya mahsus olmak koşulu ile tanınmıştır. Bu düzenleme, gerekli ve çok yerinde olmakla birlikte yeterli değildir.

Santral kurulumlarında yaşanan gecikmelerden dolayı verilen 3 aylık süreye ilaveten YEKDEM süresi de uzatılmalıdır. Koronavirüs salgını nedeniyle arz talep dengesizliğinde yaşanan şoklardan hiç şüphesiz elektrik üreten enerji firmaları da etkilenmektedir. Yapımı süren santrallerin hizmete girmesi, yurtiçi ve yurtdışındaki tedarik ve lojistik zincirlerinde yaşanan olumsuzluk ve gecikmeler sebebiyle gecikmekte ve yatırımcıyı zor duruma sokmaktadır. Bu durumda yaşanan sürecin mücbir sebep olarak değerlendirilmesi ve bu yıl sonunda (31.12.2020) yasal olarak süresi sona erecek YEKDEM'inde süresinin 5346 sayılı yasanın 6. Maddesine göre Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile uzatılması gerekmektedir.

Zira YEKDEM Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarını büyüten bir mekanizmadır ve bu düzenleme bu yıl sonunda bitmektedir. Yerli ve yabancı yatırımcının daha fazla yenilenebilir enerji yatırımı yapması için bu destekleme mekanizmasına kesin ihtiyaç vardır. YEKDEM olmadan yapılan yatırımların bankalarca finanse edilmesi de neredeyse imkansız olacaktır. Çünkü YEKDEM ile getirilen devletin alım garantisini bankalar proje finansmanı olarak görmekte ve böylece yatırımlar bankalarca çok daha kolay kredilendirilmektedir."

Salgın sebebiyle santral kurulumunda geciken mühendislik firmalarının hukuki sorumluluğu

Covid 19 salgınının her sektörde olduğu gibi enerji sektöründe de yapılan sözleşmelerin ifasına da engel olmakta olduğuna dikkat çeken Avukat Çiğdem Şelli Dilek, "Yapımı süren santrallerde gecikme yaşanmakta ve santralin işletmeye alınması gecikmektedir. Bu durumda mücbir sebep kavramı baz alınarak, santral yatırımcılarıyla kurulum şirketleri arasında yapılan sözleşmelerin revize edilmesi, taraflara verilen sürelerin -EPDK'nın 3 ay uzatma kararı da kıyasen uygulanarak- mevcut durum ve koşullara göre uzatılması gerekmektedir" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Ekonomi
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