Enerji Firmasından Kablo Hırsızlığı

Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde, özel bir enerji firmasından kablo çaldıkları iddia edilen biri kadın 4 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma
Komutanlığı'na bağlı ekipler, Gebe köyünde bir enerji firmasının şantiye alanından kablo çalındığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.
Ekipler, yaptıkları araştırmada, olaya karıştıkları iddiasıyla N.G, İ.G, S.A ile E.Y'yi gözaltına aldı.
Zanlıların jandarmadaki ifadelerinde, çalınan malzemelerden bakır kabloları çıkarttıkları, artan malzemeleri de şantiyenin 3 kilometre ilerisinde bulunan Dağlıca- Esenler
karayolu Karaibrahim Deresi kenarına attıklarını söyledikleri öğrenildi.
Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.