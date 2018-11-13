Enerji Hatlarının Güvenliği Yerli ve Milli Proje Midas ile Sağlanacak

Ülke genelindeki petrol ve doğalgaz boru hatlarının güvenliği, 'Midas' adı verilen tamamen milli ve yerli bir projeyle sağlanacak. Her türlü hareketliliği fiber optik bir sistemle belirleyebilen Midas Projesi'nin pilot uygulaması başarıyla tamamlandı.
Enerji boru hatlarının güvenliği için BOTAŞ ile Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 2016 yılında imzalanan protokolün uygulamasında sona yaklaşıldı. Protokol kapsamında, savunma devi şirketlerimiz ASELSAN ve HAVELSAN ortak çalışma başlatarak, 'Midas' adı verilen fiber optik bir proje geliştirdi. Pilot
uygulaması tamamlanan Midas, tüm testleri başarıyla tamamladı ve tam not aldı.
Türk mühendislerin geliştirdiği milli sistem, ülke genelindeki enerji hatlarının tümünde 2021 yılına kadar devreye girmiş olacak. Midas'ın son teknoloji ürünü fiber optik algılayıcıları, petrol ve doğalgaz boru hatlarına yönelik tüm ihlalleri belirleyecek. Boru hatlarının çevresindeki insan hareketliliği ve en küçük kazı faaliyeti anında tespit edilecek. Sistem 50 kilometrelik alandaki ihlalleri ve olası tehditleri anında komuta merkezine bildirecek.
Konuya ilişkin açıklama TBMM'ye bilgi veren BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan'dan geldi. SSB ile imzalanan anlaşma kapsamında yürütülen çalışmada sona gelindiğini belirten Genel Müdür Özcan, şöyle konuştu: "Midas Projesi son derece başarılı, yerli ve milli bir mühendislik örneğidir. Pilot çalışma başarıyla tamamlandı. Şimdi sıra sistemin ülke genelinde uygulanmasına geldi. Enerji boru hatlarımızın güvenliğini Midas sağlayacak." Söz
konusu sistem, Türkiye
'deki binlerce kilometre uzunluğundaki petrol ve doğalgaz boru hatlarının güvenliği açısından önem taşıyor. 'Midas', kurulduğu alanlardaki insan ve araç hareketliliğiyle buralardaki en küçük kazı faaliyetlerini anında tespit edebilme kapasitesine de sahip.
ASELSAN'ın ilk olarak Adana
'daki Botaş
'ın boru hattında kullanmaya başladığı Midas sisteminin alanı günden güne genişliyor. Sistemi İstanbul
'da İGDAŞ da kullanıyor. Alt yapıya yönelik hasarlar için kullanılmaya başlanan sistem demiryollarında ve trafik takibinden de önemli rol oynamaya başladı.