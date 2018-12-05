"Enerji İthalatının Düşürülmesinde Hepimize Görev Düşüyor!"

Enerji verimliliği alanında danışmanlık ve uygulama hizmetleri veren Enervis'in Genel Müdürü Osman Kipoğlu, Türkiye'nin en büyük teknoloji ve dijital dönüşüm etkinliği Smart Future Expo; Akıllı Teknolojiler Zirvesi'nin konuşmacıları arasında yer aldı. "Sanayide Enerji Verimliliği - Enerjide Dönüşüm" başlıklı sunumunda Enervis'in referans projeleri hakkında bilgi veren Kipoğlu, "Verimliliği artırıcı faaliyetler ile enerji ithalatının önemli ölçüde düşürülmesine katkı sağlayabiliriz" dedi.

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında, enerji piyasasının ihtiyaç duyduğu etüt, tasarım, projelendirme, danışmanlık, yatırım, servis ve bakım hizmetleri sunan Enervis, Türkiye'nin en büyük teknoloji ve dijital dönüşüm etkinliği Smart Future Expo'ya katıldı.

Geleceğin akıllı teknolojilerinin ele alındığı zirvenin konuşmacıları arasında yer alan Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu, "Sanayide Enerji Verimliliği - Enerjide Dönüşüm" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Davetliler tarafından ilgiyle dinlenen sunumda Kipoğlu, Enervis'in referans projeleri hakkında bilgi vererek enerji verimliliğinin önemine dikkat çekti.

2000 - 2016 döneminde, enerji yoğunluğunda en fazla iyileşme görülen sektörün yüzde 42'lik iyileşme oranı ile sanayi olduğunu söyleyen Osman Kipoğlu, "Ancak tüm iyileşmelere rağmen, Türkiye enerjide dışa bağımlılığı yüksek olan ülkeler arasında yer alıyor. Ülkemizin 2023 yılı hedefleri arasında, birincil enerji tüketiminin yüzde 14 azaltılması da bulunuyor. Bu süreçte hepimize düşen görevler var. Özellikle verimliliği artırıcı faaliyetler ile enerji ithalatının önemli ölçüde azaltılmasına katkı sağlayabiliriz" dedi.

"Tesisler kendi enerjilerini üretmeye odaklanmalı"

Yenilenebilir enerji kullanımının ve enerji verimliliğinin firmalara katkısına da değinen Kipoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü, "Özellikle temiz üretim stratejisi ile birlikte ham madde ve enerjiyi daha az kullanmak, ekolojik faydalar sağlamanın yanı sıra işverenlerin maliyetlerini ciddi ölçüde düşürerek rekabet gücünü artırıyor. Enervis olarak kağıt - tekstil, gıda, kimya - petrokimya, binalar, ulaşım araçları, demir - çelik, cam - seramik başta olmak üzere pek çok sektör ve alanda özel verimlilik uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Sanayide enerji verimliği uygulamaları kapsamında bugüne kadar 630 proje geliştirdik. Bir örnek vermek gerekirse tekstil sektöründe yaptığımız çalışmalarla yüzde 25 civarında enerji verimliliği sağlıyoruz."

Yenilenebilir enerjinin önemine dikkat çeken Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu, tesislerinin ihtiyaçları olan enerjiyi üretmek için adım atması gerektiğine vurgu yaparak "Üretim tesislerinin temel hedeflerinden biri, kendi enerjilerini üretmek olmalıdır. Bunu yaparak hem tesislerini enerji bağımlılığından kurtarabilir hem de üretimin ana maliyet kalemlerinden olan enerji maliyetlerini düşürebilirler" diye konuştu.