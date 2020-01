Enerji Kimlik Belgeli bina sayısı 1 milyona ulaştı

Binalarda Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uygulamasının başladığı 2011'den bu yana 1 milyon yapı için belge alındı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2011'den itibaren 200 bini mevcut, 800 bini yeni olmak üzere 1 milyon bina için EKB alındı.Geçen yıl 165 bin binaya EKB verilirken, bu yılın ilk haftasında belge alınan bina sayısı 10 bini aştı.EKB'li bina sayısında İstanbul ilk sıradaEnerji Kimlik Belgeli binalar il bazında değerlendirildiğinde ilk sırada İstanbul yer aldı. Kentte 180 bin EKB'li bina bulunuyor. İstanbul'u 100 bin bina ile Ankara, 75 bin bina ile İzmir takip etti.En çok EKB'li binaya sahip diğer iller ise Bursa (45 bin), Antalya (40 bin), Kocaeli (38 bin), Muğla (33 bin), Konya (30 bin) ve Eskişehir (28 bin) oldu.1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapılan binalar için yapı kullanma izin belgesi alınması aşamasında Enerji Kimlik Belgesi'nin ilgili idarelere sunulması, enerji performans ve sera gazı salınım sınıfının da en az C olması zorunlu hale getirildi.Mevcut binalarda 2 Mayıs 2017'den itibaren alınması zorunlu hale getirilen EKB için sınıf zorunluluğu bulunmuyor.EKB'de yapıların enerji sınıfları A, B, C, D, E, F ve G olarak gösteriliyor. A sınıfı en verimli, G sınıfı ise en düşük verimli seviyeyi ifade ediyor.10 yıl geçerliliği bulunan bu belgelerde binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırmasının yanı sıra yapının enerji tüketimine etki eden sistemlere, bileşenlere ve yalıtımına ilişkin bilgiler yer alıyor.Bugüne kadar hazırlanan EKB'lerin yaklaşık 3 bini A sınıfı, 272 bini B sınıfı ve 677 bini C sınıfı enerji performans değerlerinde bulunuyor. Binalarda A sınıfı yüzde 60, B sınıfı yüzde 35-50, C sınıfı ise yüzde 25-35 enerji tasarrufu sağlıyor.Sanayi alanında ve işletme faaliyetinde kullanılan binalar, yapımı üzerinden 2 yıldan az süre geçmiş binalar ve toplam kullanım alanı 50 metrekare ve daha az olan binalar için EKB alma zorunluluğu bulunmuyor.Söz konusu belge, Bakanlık kontrolünde 7 bin EKB uzmanı, 5 bin 400 firma tarafından veriliyor.1000 liralık fatura 400 liraya kadar düşebiliyor2010 yılı öncesi yapılmış bir bina için yıllık 1000 lira enerji faturası ödenirken, C sınıfı ve daha iyi seviyedeki binalarda bu rakam 400-750 liraya kadar düşüyor.