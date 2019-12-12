Haberler » Güncel » Enerji kimlik belgeniz yoksa işiniz zor - Haber

Enerji kimlik belgeniz yoksa işiniz zor

Bozüyük'teki bir mühendislik firması yetkili Yakup Yüce; 1 Ocak 2011 yılı öncesi yapı ruhsatı olan fakat yapı denetimine tabi olmayan binalarda, enerji kimlik belgesi 31 Aralık 2019 yılına kadar alınması zorunlu kılındığı belirterek, "Aksi takdirde belgesi olmayanlar 1 Ocak 2020 yılı...

12.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:47Enerji kimlik belgeniz yoksa işiniz zor
'teki bir mühendislik firması yetkili Yakup Yüce; 1 Ocak 2011 yılı öncesi yapı ruhsatı olan fakat yapı denetimine tabi olmayan binalarda, enerji kimlik belgesi 31 2019 yılına kadar alınması zorunlu kılındığı belirterek, "Aksi takdirde belgesi olmayanlar 1 Ocak 2020 yılı itibariyle konut veya dükkan alım satımı yapamayacak" dedi.

Yakup Yüce, yaptığı açıklamada, 5627 sayılı "Enerji verimliliği kanunu" uyarınca, 5 Aralık 2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan binalarda enerji performansı yönetmeliğinde 50 metrekare üzerindeki mevcut ve yeni binalar enerji kimlik belgesi almak zorundadır denilmekte olduğunu hatırlattı. Yüce, "1 Ocak 2011 öncesinde yapı ruhsatı almış yani yapı denetime tabi olmayan binalarda, 31 Aralık 2019'a kadar Enerji Kimlik Belgesi alınması zorunludur. 1 Ocak 2020 itibariyle enerji kimlik belgesi alınmamış ise daire, dükkan her tipte bina için alım satım yapılmayacaktır. Söz konusu belge, konutlara ya da dairelere değil binalara veriliyor" dedi.

Kentteki tek firma

Bilecik ve Kütahya illerinde bu belgeyi tek firma olarak kendilerinin verdiğini belirten Yakup Yüce; "Binalarında belgesi olamayan vatandaşlarımızın ileriki yıllarda alım satım konusunda zor durumda kalmamaları için en kısa sürede Bilecik'te bulunan firmamıza gelerek belgelerini çıkartabilirler" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Bozüyük, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:16 Çaldıkları altınları satarken güvenlik kameralarına yakalandılar - Haber
12:16 Belçika mahkemesinden DEAŞ'lıların çocuklarına ilişkin karar - Haber
12:16 Erzincan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haber
12:16 Türkiye, Libya ile mutabakatın tescili için BM'ye bildirimde bulundu - Haber
12:11 Halk sağlığı için ücretsiz test hizmeti - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
07:20 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Haber
23:26 Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" - Haber
12.12.2019 12:19:15