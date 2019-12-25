Enerji Kimlik Belgesi nedir, nasıl alınır? Enerji Kimlik Belgesi şartları nelerdir? Enerji Kimlik Belgesi zorunlu mu? Enerji Kimlik Belgesi fiyatları

Enerji Kimlik Belgesi zorunlu hale gelmesiyle beraber vatandaşlar enerji kimlik belgesi kimlik belgesi hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki Enerji Kimlik Belgesi nedir, nasıl alınır? Enerji Kimlik Belgesi zorunlu mu? Enerji Kimlik Belgesi fiyatları nedir? ? Enerji Kimlik Belgesi şartları nelerdir?

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR?

Enerji Kimlik Belgesi, Türk kanun ve yönetmeliklerine göre zorunlu göstergedir. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanuna bağlı Binalarda Enerji Performansı yönetmeliğinde tanımlanmış ve 1 Ocak 2011'tarihi itibarı ile 50 m² üzerinde inşaat alanına sahip tüm binalara çıkarılması zorunlu hale gelmiştir.

Enerji Kimlik Belgesi, verildiği binanın Enerji Performansını göstermektedir ve tıpkı beyaz eşyalardaki gibi A ve G harfleri aralığında bir Enerji Sınıfı alır. A harfi verimli binayı, G harfi ise verimsiz binayı sembolize etmektedir. Burada şuna dikkat etmek gerekmektedir: bir bina olması gereken yapı ve yalıtım standartlarını tam olarak sağlıyorsa, C enerji sınıfını alır. Eğer olması gereken standartlardan daha iyi bir yapı ise B ve A enerji sınıflarını alabilmektedir. Yani C enerji sınıfı, binanın olması gereken azami standartları sağladığını göstermektedir.

1 Ocak 2011 tarihinden itibaren Türkiye'de yeni yapılan binaların yapı kullanım izinlerinin çıkarılabilmesi için Enerji Kimlik Belgesi'ni çıkartmak zorunlu olmuştur. Yeni binalara Enerji kimlik Belgesi düzenlenebilmesi için bina enerji sınıfının azami C olması gerekmektedir. Eğer bina olması gereken yapı ve yalıtım standartlarını karşılamıyorsa binanın enerji sınıfı C'nin altında olacaktır. Böylece Enerji Kimlik Belgesi düzenlenemeyeceği için yapı kullanım izni de alamamaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi

Mevcut binaların Enerji Kimlik Belgelerini tamamlamaları için ise 2017 yılına kadar süre tanınmıştır. Mevcut binalarda enerji sınıfı sınırlaması bulunmamaktadır. Yani mevcut binanın enerji sınıfı C sınıfının altında çıkabilir. Fakat 2017 yılından sonra yapılacak düzenlemeler ile binaların enerji sınıfına göre bir vergilendirme sistemi getirileceği bilinmektedir.

Ayrıca 2017 yılından sonra tüm bina alım - satım ve kiralamalarında Enerji Kimlik Belgesinin ibraz edilmesi zorunlu olacaktır. Böylece satın alan veya kiralayan aldığı yapının Enerji Sınıfının ne olduğunu bilecek ve tercihini buna göre yapabilecektir. Ayrıca Enerji Sınıfı yüksek olan binaların yalıtımı, cam-pencere sistemleri ve ısıtma-soğutma-havalandırma sistemlerinin kaliteli ve verimli olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu nedenle Enerji Sınıfı yüksek olan binalara olan talep gün geçtikçe artacak ve bu da mutlaka yapı fiyatlarına yansıyacaktır.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Enerji Kimlik Belgesi hesaplamaları Çevre ve Şehircilik bakanlığına bağlı, online çalışan BEP-TR programı ile yapılmaktadır. BEP-TR, Bina Enerji Performansı Türkiye kelimesinin baş harflerinden oluşmaktadır. Kimlik Belgesi düzenlenecek olan binanın mimari, mekanik, elektrik ve ısı yalıtım projelerindeki tüm bilgiler BEP-TR programına girilerek işlenir. Ayrıca binanın konumu, yönü, bulunduğu yer vb. bilgiler de programa işlenerek hesaplama yapılır. Program girilen tüm bilgilere göre hafızasında bir referans bina oluşturur. Bu referans bina bilgileri girilen binanın olması gereken azami standartlara sahip hayali bir örneğidir. Eğer girişi yapılan bina, referans binanın standartlarını birebir karşılıyorsa C enerji sınıfını almaktadır. Eğer referans bina standartlarından daha iyi yapı, mekanik, elektrik veya yalıtım özelliklerine sahipse B ve A sınıflarına yükselebilmektedir. Standartları sağlayamıyor ise D, E, F, G enerji sınıflarından birini alabilmektedir. A enerji sınıfı alan binalar günümüzde çok azdır. Bir binanın A enerji sınıfını alabilmesi için yapı bileşenleri, elektrik, mekanik ve yalıtım özelliklerinin çok iyi durumda olmasının yanı sıra genelde alternatif enerji kaynaklarından da (güneş, rüzgar, toprak) yararlanıyor olması gerekmektedir.

HANGİ FİRMALAR ENERJİ KİMLİK BELGESİ VEREBİLİR?

Enerji Kimlik Belgesini, Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Uzmanlığı eğitimine katılarak başarılı olmuş ve EKB Uzmanı Belgesini almış Mimarlar, Makine, Elektrik ve İnşaat Mühendisleri düzenleyebilmektedir. EKB Uzmanları yeni veya mevcut binalara Enerji Kimlik Belgesi düzenleyebilmektedirler. Yeni binalara Enerji Kimlik Belgesi düzenleyebilmeleri için aynı zamanda SMM (Serbest Mühendis Müşavir) belgesine sahip olmaları ve çalıştıkları kurumu BEP-TR sistemine kaydettirmeleri gerekmektedir. Mevcut binaların Enerji Kimlik Belgelerini ise bina kategorisinde yetkili bir Enerji Verimliliği Danışmanlığı firmasına bağlı çalışan EKB Uzmanları düzenleyebilmektedirler.

Enerji Kimlik Belgesi

ENERJİ KİMLİK BELGESİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

• Enerji Kimlik Belgenizi mutlaka güvenilir bir firmaya düzenletin. Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi sırasında yapılacak usulsüzlüklerden bina sahibi ya da yönetiminin sorumlu olduğunu unutmayın.

• Enerji Kimlik Belgesi, mevcut binalar ve yeni binalar olarak iki farklı şekilde sisteme girilmektedir. Eski bina için EKB yaptıracaksanız, firmanın mutlaka eski binalar için yetkisinin olup olmadığını sorunuz. Eski binaya yetkili firma sayısı 30 civarındadır. Yeni binaya yetkili firma sayısı ise binlercedir. Bu nedenle eski bina ve yeni bina EKB'leri arasında ciddi fiyat farkları olmaktadır.

• Piyasada sahte oluşturulmuş Enerji Kimlik Belgeleri bulunmaktadır. O nedenle aldığınız Enerji Kimlik Belgenizi mutlaka aşağıdaki sorgulama linkinden sorgulatınız.

• Enerji Kimlik Belgesi hesaplamalarında binanın tüm yapı bilgilerinin BEP-TR programına girilmesi gerektiğini unutmayınız. Binanın sadece dış duvar, kapı ve pencerelerini sisteme girip, daire, oda, bilgilerini girmeden belge düzenleyenlere karşı dikkatli olunuz.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ŞARTLARI NELERDİR?

• 50 m2 üzerindeki Türkiye'deki bütün binalar Enerji Kimlik Belgesi Almak zorundadır.

Ancak, Sanayi alanlarında işletme ve üretim faaliyetleri yürütülen binalar, planlanan kullanım süresi 2 yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m2'nin altında olan binalar, seralar, atölyeler ve münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl vb. binalar bu yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

• Mevcut Binalar 31 Aralık 2019 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır.

• Mevcut binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanma izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanunun yayımı tarihinden (31.12.2019) itibaren 10 yıl içerisinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir.

• Yapı ruhsat tarihi 2011 yılından sonra olan inşaatlar, yapı kullanma izin belgesi aşamasında Enerji Kimlik Belgesini Belediyeye sunmak zorundadır.

• Yeni Yapılan binalarda, yapı kullanma izin belgesi aşamasında belediyelere Enerji Kimlik Belgesi- EKB vermek zorunludur."

Enerji Kimlik Belgesi

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ZORUNLU MU?

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanuna bağlı Binalarda Enerji Performansı yönetmeliğinde tanımlanmış ve 1 Ocak 2011'tarihi itibarı ile 50 m² üzerinde inşaat alanına sahip tüm binalara çıkarılması zorunlu hale gelmiştir.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ FİYATLARI NEDİR?

Enerji Kimlik Belgesi fiyatları, söz konusu binanın özelliklerine göre değişkenlik göstermektedir.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ SON TARİH NE ZAMAN?

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalarda 1 Ocak 2020'den itibaren alım, satım hatta kiralama yapılamayacağını açıkladı.

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