Enerji nakil hatlarından çıkan yangın makilik alana zarar verdi

MARMARİS'te, enerji nakil hatlarının kısa devre yapması sonucu çıktığı öne sürülen yangın makilik alana zarar verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Araç Otoparkı'nın arka tarafında yer alan Günnücek mevkisindeki makilik alanda, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Devriye görevi yürüten polis ekipleri dumanı fark ederek, itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 3 arazözle yangının çıktığı alana ulaştı. 30 dakikalık çalışmayla yangın söndürüldü. 700 metrekare makilik alanın zarar gördüğü yangının enerji nakil hatlarının kısa devre yapması sonucu çevreye düşen kıvılcım nedeniyle çıktığı tahmin ediliyor. İtfaiye ekiplerince yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA