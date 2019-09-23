Haberler » 3. Sayfa » Haber

Enerji nakil hattı çeken işçiler kablo makarasının kopması sonucu uçuruma düştü: 2 ölü

Artvin'in Arhavi ilçesinde enerji nakil hattı çeken iki işçi kablo makaralarının kopması sonucu 300 metrelik uçuruma düşerek hayatlarını kaybetti.

23.09.2019 11:25Enerji nakil hattı çeken işçiler kablo makarasının kopması sonucu uçuruma düştü: 2 ölü
Artvin'in Arhavi ilçesinde enerji nakil hattı çeken iki işçi kablo makaralarının kopması sonucu 300 metrelik uçuruma düşerek hayatlarını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Arhavi'nin Arılı Köyünde hidroelektrik santralı enerji nakil hattı çekim işinde çalışan Recep Kılıç (39) ve Orhan İnal (40) kablo makarasının kopması sonucu yaklaşık 300 metrelik uçuruma düştü.

Olayın İlçe Jandarma komutanlığına bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Servis, Jandarma ve AKUT ekipleri sevk edildi. Kılıç ve İnal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, işçilerin cesetleri AFAD vee AKUT ekipleri tarafından uçurumdan çıkarılarak Arhavi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ARTVİN

Artvin, Arhavi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:54 Ölüm doğa yürüyüşünde yakaladı
11:41 Siirt'te çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı
11:36 Yaralı Delice Doğan tedavi altına alındı
11:33 Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
11:27 Çaldıran'da kaçak Tilki avlayan şahsa 2 bin 20 lira ceza
11:26 Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren kadın hakim mazeret iznine ayrıldı
11:25 Enerji nakil hattı çeken işçiler kablo makarasının kopması sonucu uçuruma düştü: 2 ölü