"Enerji Sektörü, 10. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda Buluşuyor.''

T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde 11-12 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda ziyaretçileri ile buluşacak olan Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı; bir kez daha sektörün öncü firmaları ile başta Avrupa ve Amerika olmak üzere 20'nin üzerinde ülkeden profesyonel ve ziyaretçiyi bir araya getirmeye hazırlanıyor. Enerji, iletişim, tarım, sanayi ve teknoloji, ulaşım, bina ve hizmetler ve finans sektörlerinin önde gelen firmaları ve uzmanlarının bir araya geleceği fuarın açılışını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih DÖNMEZ gerçekleştirecektir.

Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı; alanlarının lideri konumundaki firmaların katılımı ile "Bir Kaynak Olarak Enerji Verimliliği-Enerjideki Gizli Hazine" ana teması çerçevesinde düzenleniyor. Etkinlikte; ülkemizde ve dünyada enerji verimliliği alanında yürütülen çalışmaların, gelişmelerin ve gelecek öngörülerinin paylaşılacağı forumlar düzenlenerek kaynaktan nihai tüketime kadar enerjinin her aşamada verimli ve etkin kullanılmasına imkân tanıyan yeni ve yenilikçi ürünler ile teknolojiler sergilenecektir. Bununla birlikte, Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı; bir ticaret platformu olmanın ötesinde sektördeki yeniliklerin görücüye çıktığı, en son trendlerin kamu ve özel kesimden profesyoneller ve uzmanlarca masaya yatırıldığı bir karar alma ve paylaşım alanı olma özelliği de taşımaktadır. Alanında uzman isimlerin yer aldığı ilgi çekici etkinliklerle de sektör paydaşlarına enerji verimliliği alanının bugünü ve geleceği hakkında ışık tutulmaktadır.

Geçtiğimiz sene rekor katılımla tamamlanan forum ve fuar, bu sene de katılımcı ya da ziyaretçilere tüm yenilikleri takip etme ve uluslararası ve yerel firmalarla iş ağlarını genişletme fırsatı tanıyacak.

Kaynak: Bültenler