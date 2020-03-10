Enerji sektöründeki birleşmelerde yerli yatırımcı beklentisi
KPMG Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Sektör Lideri Ümit Bilirgen, bu yıl enerji sektöründe şirket birleşme (konsolidasyon) süreçlerinin hızlanmasını öngördüklerini belirtti.
10.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:47
KPMG Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Sektör Lideri Ümit Bilirgen, bu yıl enerji sektöründe şirket birleşme (konsolidasyon) süreçlerinin hızlanmasını öngördüklerini belirtti.
Kaynak: Dunya.com
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