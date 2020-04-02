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Enerji sektöründen "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) ile Global Enerji Derneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla 30 Mart'ta başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olduklarını açıkladı.

02.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:56
Enerji sektöründen
Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) ile Global Enerji Derneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla 30 Mart'ta başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olduklarını açıkladı.
Söz konusu kampanya kapsamında, JESDER 50 bin lira, Global Enerji Derneği ise 20 bin lira bağışta bulundu.
JESDER Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Şentürk, yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm ülkemizi, çalışanlarımızı, ailelerimizi, vatandaşlarımızı etkileyen, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir döneme şahit oluyoruz. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak, huzurlu ve güvenli yarınlara hep birlikte ulaşacağımıza, bu günleri atlatacağımıza yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek de açıklamasında şunları kaydetti:
"Enerji sektöründe faaliyet gösteren dernekler olarak Cumhurbaşkanlığımızın değerli kampanyasına destek vermek adına görüş birliğindeyiz. Duyarlılığa örnek olarak sektörümüze, çalışanlarımıza güven vermeliyiz. Tüm değerli dernekleri ve firmaları bu sürece destek olmaları için davet ediyoruz. Koronavirüs etkilerini iyi niyet çerçevesinde, birbirimizi destekleyerek en az etkiyle atlayacağımızı umuyoruz. Etkinliklerimizde tüm sektör bir araya geleceğimiz günler için şimdi kenetlenmeliyiz."
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Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Enerji sektöründen 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Ekonomi

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