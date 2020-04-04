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Enerji şirketinden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon lira destek

TÜRKİYE'nin öncü entegre enerji grubu Aydem Enerji, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon lira bağışta bulundu.

04.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:22
Enerji şirketinden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon lira destek

TÜRKİYE'nin öncü entegre enerji grubu Aydem Enerji, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon lira bağışta bulundu.

Merkezi Denizli'de olan, yaklaşık 12 bin çalışanı ile Türkiye ekonomisine 40 yıldır katkı sağlayan Aydem Enerji, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na katılma kararı aldı. Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde elektrik üretimi ve kesintisiz enerji dağıtımıyla kişilerin yaşam şartlarına katkı sağlayan grup, kampanyaya 3 milyon lira bağışta bulundu. Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, küresel salgına dönüşen koronavirüs tehdidine karşı birlikte hareket etmenin önemini vurgulayarak, "Birey ve toplum seviyesinde herkesin üstüne düşen sorumluluğu gerçekleştirme çabası içinde olduğunu görmek ümit verici, bu tehlikeyi en kısa sürede en az zararla atlatacağımıza inanıyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel
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