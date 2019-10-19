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Enerji Ticareti Derneği'nde yeni yönetim belirlendi

Enerji Ticareti Derneğinin (ETD) yönetim kurulu başkanlığına Doğan Enerji Üst Yöneticisi Burak Kuyan seçildi.

19.10.2019 11:59Enerji Ticareti Derneği'nde yeni yönetim belirlendi
Enerji Ticareti Derneğinin (ETD) yönetim kurulu başkanlığına Doğan Enerji Üst Yöneticisi Burak Kuyan seçildi.
ETD'den yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen olağan genel kurulda üyelerin çoğunluğunun oyunu alan Kuyan'ın, derneğin yeni yönetim kurulu başkanı olduğu bildirildi.
Açıklamada, derneğin yönetim kurulu başkan yardımcılıklarına ise Gama Enerji AŞ Genel Müdürü Tamer Çalışır, APLUS Enerji Yatırım Danışmanlık Teknoloji ve Ticaret Ltd. Şti. temsilcisi Mustafa Karahan, Enerjisa Üretim AŞ Genel Müdürü Armanç Ekinci ve Aksa Aksen Enerji Ticaret AŞ Genel Müdürü Murat Kirazlı'nın getirildiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuyan, yeni dönemde ETD'nin kapsama alanını genişleterek, sadece elektrik değil enerji ticareti alanına giren tüm emtia piyasalarına ilgilerini artıracaklarını ve bunun için üye sayısı ile çeşitliliğinin geliştirilmesine çalışacaklarını kaydetti.

Doğan Enerji, Ekonomi

Kaynak: AA

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