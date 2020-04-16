Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Enerji Ticareti Derneği'nden Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin lira destek

Enerji Ticareti Derneği (ETD) Başkanı Burak Kuyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na üyelerinin katkılarıyla 500 bin lira bağışta bulunduklarını bildirdi.

16.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:52
Enerji Ticareti Derneği'nden Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin lira destek
Enerji Ticareti Derneği (ETD) Başkanı Burak Kuyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na üyelerinin katkılarıyla 500 bin lira bağışta bulunduklarını bildirdi.
Kuyan, yaptığı yazılı açıklamada, enerji ticareti ve tedariği sektörünün ekonomik hayatın yavaşlaması sebebiyle yaşanan talep düşüşünden en fazla etkilenen sektörlerden birisi olduğunu ifade etti.
Buna rağmen milletçe ortaya konulan dayanışma ruhuna ortak olmak istediklerini belirten Kuyan, şunları kaydetti:
"Böyle dönemlerde ve bu türden büyük mücadelelerde birlik, beraberlik ve dayanışma olgusu, yalnızca ürettiği maddi değer açısından değil aynı zamanda manevi anlamda da büyük bir önem taşımaktadır. Bu düşünceyle ETD olarak üyelerimizin özverili katkılarıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla duyurulan Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin lira bağışta bulunduk. Bu vesileyle yürütülen mücadelede büyük bir fedakarlık ve topluma hizmet ruhuyla görev yapan başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm sektörlerdeki kamu ve özel sektör çalışanlarına teşekkür ederiz."

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Denizcilik belgeleri koronavirüs nedeniyle 3 ay uzatıldı Ekonomi
Denizcilik belgeleri koronavirüs nedeniyle 3 ay uzatıldı
MEB, koronavirüse karşı ilk solunum cihazını Hatay’da üretti Ekonomi
MEB, koronavirüse karşı ilk solunum cihazını Hatay'da üretti
Bakan’dan işçi ve patrona güzel haber! Ödemeler daha hızlı yapılacak Ekonomi
Bakan'dan işçi ve patrona güzel haber! Ödemeler daha hızlı yapılacak
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis’ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler Ekonomi
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor Ekonomi
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor
Altın tarihi rekorunu tazeledi! Çeyrek 628 liradan satılıyor Ekonomi
Altın tarihi rekorunu tazeledi! Çeyrek 628 liradan satılıyor
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
G20’de anlaşma sağlandı! Fakir ülkelerin borçları yıl sonuna kadar ertelenecek Ekonomi
G20'de anlaşma sağlandı! Fakir ülkelerin borçları yıl sonuna kadar ertelenecek
Haberler ›› Ekonomi ››Enerji Ticareti Derneği'nden Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin lira destek - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

12:09: (Özel) Seyitömer ve Tunçbilek termik santralleri üretime başlamak için gün sayıyor - Ekonomi 12:02: Sanayicilere iki yeni kolaylık - Ekonomi 11:58: Koronavirüs tedavisinde heyecanlandıran gelişme - Ekonomi 11:57: Sanayiciye yeni kolaylık, yıllık işletme cetveline 4 ay uzatma - Ekonomi 11:52: Denizcilikle ilgili belgeler koronavirüs nedeniyle 3 ay süreyle uzatıldı - Ekonomi 11:12: Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor - Ekonomi 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber