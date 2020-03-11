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Enerji ve hizmet sektörü yapılandırma dalgasına hazırlanıyor

Analistlere ve şirket danışmanlarına göre koronavirüs nedeniyle petrol fiyatlarındaki düşüş ve ekonomideki olumsuz gidişat özellikle enerji ve hizmet sektörlerinde yeni bir borç yapılandırma ve iflas dalgasının görülmesine sebep olabilir.

11.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:21
Enerji ve hizmet sektörü yapılandırma dalgasına hazırlanıyor
Analistlere ve şirket danışmanlarına göre koronavirüs nedeniyle petrol fiyatlarındaki düşüş ve ekonomideki olumsuz gidişat özellikle enerji ve hizmet sektörlerinde yeni bir borç yapılandırma ve iflas dalgasının görülmesine sebep olabilir.
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Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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