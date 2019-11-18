Haberler » 3. Sayfa » Enerji ve nakil kablosu çalan üç kişi yakalandı - Haber

Enerji ve nakil kablosu çalan üç kişi yakalandı

Trabzon'dan kiraladıkları araçla Trabzon, Sinop ve Kastamonu'dan enerji ve nakil kablosu çalan üç kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

18.11.2019 16:59 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:04Enerji ve nakil kablosu çalan üç kişi yakalandı
Trabzon'dan kiraladıkları araçla Trabzon, Sinop ve Kastamonu'dan enerji ve nakil kablosu çalan üç kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Merkez, Küre ve Taşköprü ilçelerinde taş ocakları ve inşaat şantiyelerinden çeşitli tarihlerde hırsızlık olaylarının meydana gelmesi üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda geçmişte bu yerlerde işçi olarak çalıştıkları belirlenen 3 kişinin Trabzon'dan araç kiralayarak temin ettikleri çeşitli alet ve edevatlar ile Trabzon, Sinop ve Kastamonu illerinde enerji ve nakil kablosu hırsızlıkları yaptıkları tespit edildi. Şahısların şantiyelerde kullanılan makine ve cihazlara ait kıymetli kabloları çaldıkları ve yakarak içindeki bakır teli çıkartıp sattıkları belirlendi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen A.K., M.C. ve M.K.A, Sinop'un Ayancık ilçesinde araçları ile birlikte yakalanarak Kastamonu'ya getirildi. Şahısların 3 şantiyeden bin 55 kilogram bakır tel çalarak kilosu 27 TL'den 28 bin 485 TL'ye hurdacılara sattıkları belirlendi. Çalıntı bakırı satın alan şahıslar hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Şüpheli şahıslardan A.K. ve M.K.A, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Kastamonu Cezaevine konulurken, M.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:31 Aydın'da şüpheli yangın
23:20 Aydın'da kaçak göçmen operasyonu
23:19 Samsun'da otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı
23:18 Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi daha tutuklandı
23:04 Antalya'da ölü bulunan çiftçinin evinde kimyasal madde şüphesi
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
18:49 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
23:20 ABD'nin 40 yıllık Filistin politikası değişti! Pompeo: Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı değil
23:42 ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini "yasa dışı görmeme" kararı İsrail'de sevinçle karşılandı
23:59 Günlük burç yorumları 19 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
19.11.2019 00:03:38