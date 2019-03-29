Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Cansız, Zonguldak'ta

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız
, Ereğli ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Genel Maden
İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez'i ziyaret ederek, çalışmaların yanı sıra işçilerin sorunlarıyla ilgili bilgi alan Cansız, daha sonra ilçeye bağlı Kandilli
beldesindeki AK Parti
Kandilli Belediye Başkan adayı Mustafa Güldalı
ile görüştü, esnafları ziyaret etti. Türkiye Taşkömürü Kurumu
(TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğüne de uğrayan Cansız, işçilerle sohbetinin ardından TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu'ndan kurum hakkında bilgi aldı.
Mithat Cansız, daha sonra Erdemir
ile Türk Metal Sendikası Ereğli Şubesine gerçekleştirdiği ziyaretlerde, yapılan yatırımların yanı sıra işçilerin sorunlarına dair görüş alış verişinde bulundu.
Güncel
Kaynak: AA