17 Aralık 2018, 20:26
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Amasya'da

- Eski Çeltek Kömür Maden Sahalarının Ağaçlandırma ve Rehabilitasyon Çalışmaları sahası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in karşılanması Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in fidan dikmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in...

- Eski Çeltek Kömür Maden Sahalarının Ağaçlandırma ve Rehabilitasyon Çalışmaları sahası
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in karşılanması
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in fidan dikmesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in valilik şeref defterini imzalaması
Dönmez'in, Amasya Belediyesi'ne ve Ak Parti Amasya İl Teşkilatı'nı ziyaret etmesi
AMASYA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen Eski Çeltek Kömür Maden Sahalarının Ağaçlandırma ve Rehabilitasyon Çalışmaları Programı'nın ardından, Amasya Valiliğini ziyaret etti. Fatih Dönmez
Kaynak: AA