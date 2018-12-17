Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Amasya'da

- Eski Çeltek Kömür Maden Sahalarının Ağaçlandırma ve Rehabilitasyon Çalışmaları sahası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Dönmez'in karşılanmasıSaygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in fidan dikmesiEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in valilik şeref defterini imzalamasıDönmez'in, Amasya
Belediyesi'ne ve Ak Parti
Amasya İl Teşkilatı'nı ziyaret etmesiAMASYA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Amasya'nın Suluova
ilçesinde düzenlenen Eski Çeltek Kömür Maden Sahalarının Ağaçlandırma ve Rehabilitasyon Çalışmaları Programı'nın ardından, Amasya Valiliğini ziyaret etti.
Fatih Dönmez
Kaynak: AA