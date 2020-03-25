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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz.

25.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:47
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz"
ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz. En kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan önlemler neticesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüntülü konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlanacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Covid-19 tedbirleri kapsamında enerjide kesintisiz hizmet için attığımız adımları Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Talimatlarıyla, Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz. En kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.
Ayrıca paylaşımda yer alan videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuşmalarına yer verildi. Videonun bir kısmında el dezenfektanının nasıl kullandığına dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntüleri yer alıyor. Erdoğan, ayrıca üretilen dezenfektanın reklam çalışmalarının büyük bir hassasiyetle yürütülmesi gerektiğine vurgu yaparak, denemek için dezenfektanı da istedi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: ’Bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz’

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Fatih Dönmez, Genel

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz"

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