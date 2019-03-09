Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "İstanbul'u Dünyanın Marka Şehri Haline Getireceğiz"

Kaynak: İHA

İstanbul'un sorunlarının büyük bir oranda çözüldüğünü ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez," İnşaallah bu ekip, takım anlaşması ile İstanbul'u sadece biz Türkiye'nin değil, dünyanın aranan marka şehirlerinden birisi haline getireceğiz" dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ümraniye'de esnafı ziyaret etti ve vatandaşlarla buluştu. Yıldırım, Alemdağ Caddesi ve çevresindeki esnafa ziyarette bulunarak 31 Mart seçimlerinde destek istedi. Bakan Dönmez'in bu ziyaretleri sırasında AK Parti Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, AK Parti eski milletvekili ve Cumhurbaşkanı danışmanı Burhan Kuzu ve çok sayıda partili eşlik etti. Bakan Dönmez, esnaf ziyaretlerinin ardından AK Parti'nin Kafe Siyaset çadırına uğradı.Burada bir konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin AK Parti iktidarları döneminde çeşitli çevreler tarafından çok sayıda saldırıya uğradığını ifade ederek, "Fakat yine mücadeleden vazgeçmediler. Geçtiğimiz yılda ekonomik bir saldırı ile karşı karşıya kaldık. Nitekim sayın Cumhurbaşkanımızın ve ekonomi yönetiminin zamanında aldığı tedbirlerle de ilk şok dalgasını da hamdolsun atlattık. Ekonomi düne göre bugün çok daha iyi. Ben bu yılın geçen seneden daha iyi geçeceğine, 2020'den sonra da tek haneli enflasyon, faiz ve işsizlik istatistiklerine ulaşacağımıza da inanıyorum. Bunu sadece ben söylemiyorum bir kabinenin üyesi olarak. Yurtdışından bu işi objektif olarak gören, değerlendiren bir sürü iş adamı ve ekonomi uzmanı da aynı değerlendirmeyi yapıyor. Biraz sabırlı olacağız. Bunlar bizi aşılıyor. Daha güçlü sahaya inmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'a da destek isteyen Bakan Dönmez, "İsmet bey bir çok projeleri olduğunu söyledi. Hasan başkan Ümraniye'yi sınıf atlayan bir kent haline getirdi. Yeter mi, elbette ki yetmez. Şimdi 31 Mart'ta bu bayrağı İsmet Yıldırım bey alacak. Size hizmet etmeye, yeni projelerle karşınıza çıkmaya devam edecek. Ama bir şansımız daha var İstanbul açısından, o da Binali bey. Binali bey zaten İstanbul aşığı bir insanımız. İstanbul Büyükşehir'de birlikte görev yaptık, aynı ekibin insanlarıyız. İsmet bey de yıllarca belediyede hizmet etti. İnşaallah bu ekip, takım anlaşması ile İstanbul'u sadece biz Türkiye'nin değil, dünyanın aranan marka şehirlerinden birisi haline getireceğiz. Sorunlarını büyük bir oranda çözdük. Şimdi önümüzde en ciddi sorun, ulaşım kaldı. Zaten bu işi bilen, Türkiye'de ulaşım sorununu çözen Binali bey de artık direksiyona geçmiş olacak. İnşaallah onunla da bu sorunları en kısa süre içerisinde aşmış olacağız" diye konuştu."Enerji nakil hattı 3 ay içerisinde yer altına alınacak"Vatandaşlara seslenen Ak Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım'da Ümraniyelilere müjdeli bir haber verdi. Yıldırım, Ümraniye'nin ortasında geçen enerji nakil hatlarından birinin daha yer altına alınacağını müjdeledi. Yıldırım, "Şurada 22 gün kaldı. Ümraniye'miz bugüne kadar aldığı hizmetlerle, hakikaten 700 bin nüfusa ulaşarak, büyükşehir belediyemizle birlikte çok ciddi hizmetler aldı. İnşallah 31 Mart'ta sizler bizi kahir ekseriyetle, güzel bir oyla seçerseniz bizde o hizmetler üzerine koyarak devam edeceğiz. Problemleri yerinde zaten gördük, mahallelerimizi gezdik. Bütün notlarımızı aldık. Projelerimizi açıkladık. İnşallah hep beraber, merkezi hükümetimizle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali abimizle ve Ümraniye'de sizlerin desteği ile bu hizmetlerin üzerine koyarak devam edeceğiz.Bizim biliyorsunuz üç tane enerji nakil hatlarımız vardı. Bunun bir tanesi daha evvel halledilmişti. Hatboyu Caddesi üzerindeki ikincisi de inşallah üç ay içerisinde yer altına alınacak. Bunun müjdesini de bakanımızdan aldık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL