Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Kamunun yıllık enerji gideri yaklaşık 6 milyar lira"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kamunun yıllık enerji gideri yaklaşık 6 milyar lira. Yaptığımız çalışmalar sonucu burada yüzde 40'a varan, yani 2,4 milyar liralık enerji tasarruf potansiyeli söz konusu" dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Verimliliği Derneği İstişare toplantısına katıldı. Bakan Dönmez yaptığı açıklamada, enerji verimliliğini kısa dönemli bir gider kalemi değil, aksine getirileriyle hem aile bütçesine hem de ülke bütçesine getirileri olan, uzun vadede karlılığı yüksek bir ticari yatırım aracı olarak görmek gerektiğini söyledi.



"Son 1 yıl içinde evinde enerji verimliliği uygulaması yapanlarının oranı yüzde 40'a yükseldi"



Her sene elektrik ve doğal gazda vatandaş memnuniyetini ölçen anketler yaptıklarını dile getiren Bakan Dönmez, "Bu sene ilk defa sorularımız içinde enerji verimliliği uygulamalarını ölçen sorular da oldu. Enerji verimliliği uygulamalarında her sene artan bir grafik söz konusu. Son olarak doğal gaz dağıtım sektörü için yaptırdığımız ankette, son 1 yıl içinde evinde enerji verimliliği uygulaması yapanlarının oranının yüzde 40'a kadar yükseldiğini görüyoruz. İstediğimiz oranda değil ama bu yönde pozitif bir gelişme var" diye konuştu.



"Kamunun yıllık enerji gideri yaklaşık 6 milyar lira"



Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında 2023 sonuna kadar kamu binaları için en az yüzde 15 enerji tasarrufu elde edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kamu binalarındaki dönüşüm için Dünya Bankası'ndan yaklaşık 4 milyon doları hibe olmak üzere 200 milyon dolarlık kredi temin ettik. Kamunun yıllık enerji gideri yaklaşık 6 milyar lira. Yaptığımız çalışmalar sonucu burada yüzde 40'a varan, yani 2,4 milyar liralık enerji tasarruf potansiyeli söz konusu" açıklamalarında bulundu.



Bu potansiyelin gerçekleşmesi için de Enerji Performans Sözleşmelerini (EPS) devreye alacaklarını dile getiren Dönmez, "EPS ile kamu idarelerinin maliyetlerini, sağladıkları tasarruflar karşılayacak. 15 yıla kadar uzun dönemli sözleşme yapabilme imkanı getirildi. Enerji verimliliği danışmanlık şirketleri kurumlarda etütlerini yapacak ve uygulanacak verimlilik önlemlerini belirleyecek. Uygulama aşamasından sonra, referans tüketimle yeni tüketim arasındaki farkı tahsil edecek ve sistemi süreç sonunda kurumlara devredecek. Aslında, kazan-kazan modelinin en güzel örneği" ifadelerini kullandı.



Amaçlarının doğal gaz ve elektrik harcamalarında vatandaşın verimli olmayan tüketim alışkanlıklarından kaçınmaları için onlara rehberlik etmek olduğuna dikkat çeken Dönmez, "Bir derece oda sıcaklığını azaltmanın faturalara yaklaşık yüzde 6-7 civarında bir indirime yardımcı olacak. Bunun tüm Türkiye de uygulanması halinde vatandaşlarımızın cebinde yıllık 1 milyar lira kalmış olacak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA